Stod frem efter overgreb af farfar

- Han var en beskadiget sjæl. Jeg elskede ham, sagde Roth om sin far.

Roth har aldrig lagt skjul på, at han i sin barndom blev misbrugt, men det var først i 2016, at han afslørede detaljerne og udtalte følgende til den britiske avis:

Det kom som en stor overraskelse, da den britiske skuespiller og filminstruktør Tim Roth under et interview med The Guardian i 2016 afslørede, at hans farfar mishandlede ham som barn.

- Han blev misbrugt. Og jeg blev misbrugt. Men jeg blev ikke misbrugt af ham. Jeg blev misbrugt af hans misbruger.

- Ingen vidste, hvad de skulle gøre. Derfor lavede jeg "The War Zone", sagde Tim Roth, der torsdag den 14. maj fylder 60 år.

I 1999 debuterede Tim Roth som instruktør med filmen "The War Zone", som handler om en 15-årig dreng, der opdager, at hans far misbruger hans 18-årige søster seksuelt.

Den var altså inspireret af hans egen grumme familiehistorie.

Tim Roth voksede op i en London-forstad, hvor hans far, som oprindelig hed Smith, var journalist og medlem af det kommunistiske parti.

Navneforandringen skulle skjule nationaliteten, når faren rejste i lande, som var fjendtligt indstillet over for det britiske.

Roth er kendt som en af Englands bedste karakterskuespillere. Han er ofte i karrieren blevet typecastet som brutal forbryder.

Han debuterede således i 1982 som 21-årig i en rolle som white power-skinhead i den engelske tv-film "Made in Britain".

Men Tim Roth fik for alvor gang i filmkarrieren, da han i begyndelsen af 1990'erne flyttede til USA og indledte et samarbejde med en ung og ukendt instruktør, der hed Quentin Tarantino.

Det blev i første omgang til to film, der siden blev klassikere, og kickstartede begges karrierer.

I 1992 spillede Tim Roth således Mr. Orange i filmen "Håndlangerne" om fire smykketyve og et kup, der går helt galt.

To år senere fik han en rolle i Tarantinos helt store gennembrudsfilm "Pulp Fiction".

Her spillede Tim Roth den ene halvdel af et umage par, der hengivent kalder hinanden "Pumpkin" og "Honey Bunny", da de indleder filmen med at røve en restaurant.

Siden 1993 har Tim Roth været gift med Nikki Butler, og de har sammen to sønner.