Stjernen der aflyste tur med dansk rumhelt

Hun skulle blandt andet have sunget en sang - skrevet af Andrew Lloyd Webber - fra Den Internationale Rumstation, akkompagneret af et orkester på jorden.

Men Brightman, der 14. august fylder 60, meldte fra nogle måneder før affyring efter rådslagning med sin familie.

- Vi besluttede bare, at timingen - af en hel masse årsager - ikke var helt rigtig på det tidspunkt, forklarede hun sidste år tv-stationen CNBC.

Men selv om hun droppede rumturen, har hun nået stjernerne alligevel. Som sanger i hvert fald. Og næste år får hun også sin egen stjerne på Hollywoods berømte Walk of Fame.

Sarah Brightman er verdens bedst sælgende sopran med en stemme, der spænder over tre oktaver og både egner sig til klassisk musik, pop og rock.

Hun slog for alvor igennem i 1986 med musicalen "Phantom of the Opera" - også af Andrew Lloyd Webber, som hun på det tidspunkt var gift med.

Webber blev inspireret til musikken af mulighederne i Brightmans stemme og skrev rollen som Christine til hende. Og det blev en megasucces.

De to mødte allerede hinanden i 1981, da hun var med i hans musical "Cats".

Brightman og Webber blev skilt i 1990 efter seks års ægteskab i tabloidpressens søgelys, og Brightman gik fra musical til musikken.

Det skete i samarbejde med den tyske musikproducer Frank Peterson, som hun også dannede par med i ti år.

Hun har undervejs i karrieren toppet hitlisterne flere gange og er blevet trecifret millionær regnet i kroner.

Sarah Brightman har to gange sunget ved OL. I 1992 sang hun "Amigos Para Siempre" med den spanske tenor José Carreras ved afslutningsceremonien i Barcelona. Og i 2008 sang hun "You and Me" med den kinesiske sanger Liu Huan ved åbningen af OL i Beijing.

Endnu et højdepunkt var "Time To Say Goodbye", hendes duet fra 1996 med den italienske tenor Andrea Bocelli. Det er en af verdens bedst sælgende singler nogensinde.

Hendes seneste album, "Hymn", udkom i november 2018, og hun var på turné, da coronaen ramte.

Sarah Brightman er opvokset i Berkhamsted uden for London som den ældste af seks børn i en familie, hvor faren var forretningsmand.