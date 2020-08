Stjernekok med begge ben på jorden

Han startede sin karriere som opvasker og fandt hurtigt ud af, at han kunne lide atmosfæren i et køkken.

- Det gik virkelig op for mig, hvad det her handler om, har Morten Falk fortalt Copenhagen Food i 2017.

En skolepraktik på ti dage ved Henne Kirkeby Kro viste Morten Falk, hvilken vej han skulle gå. Han ville være kok.

Og efter tre og et halvt år kunne han kalde sig udlært kok fra lærepladsen på selv samme jyske kro, der i dag har to michelinstjerner.

Efter at have deltaget i danmarksmesterskabet for kokke som assistent rykkede Falk til København for at blive souschef hos restaurant AOC.

Falk tog herefter skidtet videre ved at deltage som assistent for Kenneth Hansen fra Svinkløv Badehotel ved kokkeverdensmesterskabet Bocuse d'Or.

Det blev ikke en succes, men det stoppede ikke Morten Falk fra at søge nye veje. Han fandt restaurant Kadeau. Her følte han sig hjemme.

Det gav ham lysten til at deltage i årets kok, som han vandt i 2014.

Morten Falk kunne tilføje endnu et mesterskabstrofæ, da han i en af Danmarks største kokkekonkurrencer, Sol over Gudhjem, vandt året efter.

I 2017 fik stjernekokken mulighed for selv at deltage i Bocuse d'Or. Det blev til en tiendeplads.

Trods den store succes og anerkendelse har Morten Falk bibeholdt sin jordforbindelse.

- Det er rart, at folk sætter pris på det (maden, red.), men de skal ikke forgude det, fortalte Morten Falk til TV2 i 2015.