Stilheden har - næsten - sænket sig over Simon

Simon har leveret et hav af melankolske, begavede sange om ensomhed og kontaktløshed, der står som lydsporet for en generation.

Samtidig har han fornyet sig undervejs og haft blivende værdi for nye generationer gennem årtier. Hans sange er af samme grund genindspillet af utallige andre.

Selv om Simon egentlig som 75-årig var kunstnerisk mæt af dage og svor sig klar til pension, så turnerede han alligevel aktivt i årene efter frem til 2019.

Hans seneste dog korte optræden med blandt andet monsterhittet "Bridge over Troubled Water" fandt sted for få uger siden i Central Park i hjembyen New York.

Sunget dog med en tydeligt tyndere stemme end i Simon og Garfunkel-glamourdagene, hvor alle harmonier sad knivskarpt banket ind lige midt i skabet.

De to skoledrenge fra Queens mødtes allerede som 11-årige og begyndte så at synge sammen.

I 1965 strøg de sammen til tops på de amerikanske hitlister med sangen "The Sound of Silence". Få år efter var de superstjerner på folkrockscenen.

Simons stærke sange båret af fælles perfekte harmonier skabte en kø af hits som "I Am a Rock", "The Boxer", "Cecilia", "Scarborough Fair" og "Mrs. Robinson", som Paul Simon skrev til filmen "The Graduate".

Størst var nok "Bridge over Troubled Water", en kombineret kærlighedshyldest og kommentar til verdens sociale uretfærdighed, som er blevet en af de mest solgte plader overhovedet gennem tiderne.

Forholdet mellem Simon og Garfunkel holdt dog ikke. De blev uvenner, men har dog fundet sammen enkelte gange siden.

Blandt andet foran en halv million tilhørere ved en legendarisk koncert i Central Park i New York i 1981. Siden fulgte en verdensturné i 1993, hvor duoen gav 21 udsolgte koncerter, samt en USA-turné i 2003 efter at have modtaget en fælles æresgrammy.

Men overvejende har Paul Simon siden bruddet forfulgt en succesrig solokarriere med albums som "Still Crazy after alle the Years" og "Graceland", hvor han tilsatte afrikanske rytmer og et helt nyt drive til sin musik. Det sidste er kåret som et af 1980'ernes ti bedste album.

Undervejs har han modtaget snart sagt enhver pris og hæder, der er værd at eje - inklusive 16 Grammy-priser. Han har fået en plads i Songwriters Hall of Fame samt i Rock and Roll Hall of Fame.

Paul Simon er far til fire børn og har været gift tre gange, senest siden 1992 med sangeren Edie Brickell.