Stikprøve: To ud af tre butikker sælger alkohol til børn

I stikprøven har børn og unge under aldersgrænserne forsøgt at købe alkohol i butikker i hele landet. Ud af i alt 303 undersøgte butikker solgte 68 procent alkohol som øl og cider til børn under 16 år.

Stikprøven understreger ifølge Peter Konow, at aldersgrænsen for salg af øl og anden alkohol på under 16,5 procent skal hæves fra 16 til 18 år.

- Jeg synes, man bør indføre en fælles aldersgrænse på 18 år for al alkohol, for det ser ud til, at butikkerne er bedre til at overholde den grænse, siger Alkohol og Samfunds direktør.

Det er i dag ikke tilladt at sælge alkohol med en alkoholprocent på 16,5 eller derover til unge under 18 år. Samtidig er det ikke tilladt at sælge alkohol til unge under 16 år.

Udover at hæve aldersgrænsen skal der ifølge Peter Konow bruges flere penge til at holde øje med butikkerne. Samtidig skal der uddeles større bøder end i dag.

- Jeg foreslår, at regeringen sætter ressourcer af til flere kontroller og øger bødestørrelsen og risikoen for at blive opdaget, siger direktør Peter Konow.

Mens andelen af butikker, som sælger alkohol til børn under 16 år, er nogenlunde uændret, er der sket et markant fald i andelen af butikker, der sælger stærk alkohol til unge på 16 og 17 år.

I stikprøven fra 2018 var det i 79 procent af butikkerne muligt for en ung person under 18 år at købe alkohol på over 16,5 procent. I år lykkedes det kun i 12 procent af butikkerne.

Faldet kan dog skyldes, at Alkohol og Samfund i år kun sendte en enkelt ung ud for at købe stærk alkohol sammenlignet med omkring 20 sidste år.