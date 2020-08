Stigende smitte bremser lempelse af forsamlingsforbud

Forsamlingsforbuddet hæves ikke som planlagt til 200 personer for visse arrangementer fra 8. august. Det bliver på 100, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

Det er på grund af den seneste tids stigende antal smittetilfælde med coronavirus i Danmark, der får regeringen til at bremse den plan, der ellers for to måneder siden var lagt for forsamlingsforbuddet.

Dengang blev Folketingets partier enige om, at forsamlingsforbuddet blev fastsat til 100 personer per 8. juli. Og altså 200 personer 8. august for visse arrangementer.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) tilføjede dog dengang, at "hvis vi ser, at epidemien blusser op igen, er en opstramning af forsamlingsforbuddet noget af det første, vi vil se på".

Og det er altså nu blevet tilfældet. Ifølge sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) handler det om at bevare kontrollen med coronavirus.

- Epidemien tager til globalt og flere steder i Europa, og den seneste tid har vi set en stigning i antallet af danskere, der er smittet med coronavirus.

- Det er afgørende, at vi bevarer den gode position, Danmark er i, hvor vi har epidemien under kontrol, siger Magnus Heunicke i en pressemeddelelse.

Lempelsen ville have medført, at man til arrangementer, hvor deltagerne primært er stående, kunne have været op til 200 mennesker samlet, hvis disse arrangementer var afholdt af arrangører under de såkaldte sektorpartnerskaber.

I forvejen er en række begivenheder, hvor folk primært sidder ned, undtaget forsamlingsforbuddet - herunder fodboldkampe.

Ifølge Jan Pravsgaard Christensen, professor i infektionsimmunologi på Københavns Universitet, er det en fornuftig beslutning. Særligt set i lyset af de seneste dages smittetal.

- Det er netop de store forsamlinger, vi har været bekymret for, og som vi også fremadrettet skal bekymre os om, siger han.

Jan Pravsgaard Christensen siger, at det kan ende med at blive nødvendigt at sænke grænsen for forsamlingsforbuddet yderligere. Måske endda helt ned på 50, som det tidligere har været tilfældet.

Men kun, hvis smittetallene bliver ved med at stige.

Meldingen kommer, efter at en række partier har ytret ønske om, at grænsen ikke hæves per 8. august.

Det gælder eksempelvis regeringens støttepartier SF og Enhedslisten samt Dansk Folkeparti. Partierne har til Jyllands-Posten har udtalt, at regeringen bør trække i håndbremsen.

Også Statens Serum Institut (SSI) har meldt ud, at grænsen ikke bør sættes op lige nu.