Stifteren af Danmarks ældste boyband

Og det var en ung 20-årig Klaus Strand-Holm da heller ikke sen til at påpege overfor den daværende direktør på pladeselskabet RCA Leif Risell.

Klaus Strand-Holm forsøgte at presse "slå tre slag" igennem.

Men efter en længere diskussion kom pladeselskabsdirektøren med et tilbud. Enten kunne han synge "slå tre slag", og hvis sangen floppede, ville han blive fyret - og han skulle betale for studietimerne selv.

Eller han kunne synge "Bank tre gange". Og hvis den floppede - slap han med kun at blive fyret.

Han valgte at synge "Bank tre gange", og det var nok meget godt. For den blev et stort hit og gik nummer et på dansktop-listen.

Af andre kendte hits kan nævnes "Herstedvester","Ring Ring", "Herlig Herlig" og "Den bedste pige".

Og her i året hvor hittet "Bank tre gange" har sit 50 års jubilæum, er Klaus Strand-Holm stadig i gang med musikken.

Og når der ikke lige er en coronapandemi i gang, så spiller han 150-200 shows om året.

Tiden under corona - hvor det ikke har været muligt at komme ud til publikum og spille - er ikke blevet brugt på ingenting. Den er blevet brugt i studiet, og snart kommer der et nyt album.

På sin fødselsdag den 6. maj holder han og bandet en livestreamet koncert på Facebook.

Privat er han gift med Karin Strand-Holm. De har de senere år turneret rundt sammen med en musikquiz "Tip et hit", hvor Klaus Strand-Holm spiller og synger, og hustruen stiller spørgsmål til publikum.

De bor sammen i den sydsjællandske by Præstø.