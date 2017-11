Stephanie Lose overlever stort Villy Søvndal-comeback

Med 99 procent af stemmerne optalt går SF fra 4,5 procent af stemmerne til 13,7 procent. SF har ved dette valg stillet med den tidligere formand Villy Søvndal som spidskandidat.

Det giver en fremgang på fire mandater. Dermed kommer seks SF'ere i regionsrådet.

Både Socialdemokraterne og Venstre går et par procentpoint tilbage. Det koster henholdsvis et og to mandater for de to partier, der blev klart størst.

Ligeledes er der tilbagegang til Enhedslisten, der dog holder fast i sine to mandater. Tilgengæld betyder en tilbagegang til Konservative, at de mister en plads i regionsrådet.

Valget er det første med Stephanie Lose som regionsrådsformand. Ved sidste valg stod Carl Holst i spidsen for Venstre.

Siden da har regionen været igennem flere dårlige historier.

Det har både handlet om et udbud af regionens ambulancetjeneste, der endte med at blive trukket hjem til regionen igen, samt en sag om Carl Holsts brug af en ansat under Folketingsvalgkampen.