Stenkast mod politiet kan give dobbeltstraf til 23-årig

Manden skal ifølge anklageskriftet have kastet tre sten imod politiet, råbt "fucking luder" mod politiet og desuden have tilskyndet andre til lignende overfald.

Det er en rolig ung mand i en nystrøget skjorte, som tirsdag morgen træder ind i retssalen i Københavns Byret. Den 23-årige mand er tiltalt for have angrebet betjente ved en demonstration den 9. januar.

Der blev brugt kanonslag, fyrværkeri, dåser, sten, fakler, cykler og flasker som led i volden, hævder anklagemyndigheden.

Desuden er manden tiltalt for forstyrrelse af den offentlige orden.

Demonstrationen var organiseret af bevægelsen Men In Black, der er imod coronarestriktionerne.

Anklagemyndigheden tager i sagen en særlig paragraf i straffeloven i brug, paragraf 81 d.

Den handler om tilfælde, hvor "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark". Den giver mulighed for at hæve straffen til det dobbelte.

Reglen blev indført, da der blev vurderet at være en vis risiko for, at man ville se optøjer i gaderne under epidemien, samt en vis sandsynlighed for, at politiet kunne blive udsat for vold og trusler i deres arbejde med at håndhæve tiltagene.

Den 23-årige mand nægter sig skyldig. Han siger under afhøringen, at han ikke havde til hensigt at kaste sten efter politiet.

- Jeg var frustreret, fordi jeg følte mig fanget til demonstrationen, og så kastede jeg småsten mod busstoppestedet, forklarer den tiltalte om situationen.

Fredag blev en kvinde, der ved samme demonstration skal have opfordret til at smadre byen på en ikke-voldelig måde, som den første dømt efter paragraf 81 d i sager, der ikke handler om økonomisk svindel.

Sagen forventes afgjort i løbet af tirsdag eftermiddag.

16 betjente blev ramt af genstande under urolighederne.

Den 23-årige har været varetægtsfængslet siden den 9. januar.