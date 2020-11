Stemmeslugeren fra DF på godt og ondt

At folk kigger på Messerschmidt, som bliver 40 år 13. november, er som sådan ikke noget nyt for ham.

Manges øjne hviler i denne tid på Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt. Både internt i DF. Men også politiske iagttagere har forståeligt nok svært ved at slippe Messerschmidt ud af syne.

I 2003 deltog han i tv-programmet "Big Brother", hvor seerne kunne følge ham i alle døgnets 24 timer, mens han og nogle mere eller mindre kendte danskere var lukket inde i et hus, hvor de var afskåret fra resten af samfundet.

I dag er Messerschmidt i frontlinjen i dansk politik. Hans politiske karriere har budt på både op- og nedture, og den endelige historie er langt fra skrevet.

Tilbage i august i år blev Messerschmidt valgt som næstformand i DF. Allerede måneden efter luftede han så offentligt tanken om, at han gerne vil være formand for sit parti, den dag Kristian Thulesen Dahl ikke er formand længere.

Meldingen kom i forbindelse med udgivelse af bogen "Kong Kristian - Mennesket, magten og faldet". Den er blandt andet baseret på anonyme kilder.

I bogen beskrives det blandt andet, hvordan Messerschmidt angiveligt forsøgte at "kuppe" Thulesen Dahl som formand efter folketingsvalget i 2019. Den opfattelse havde Thulesen Dahl ikke, har han udtalt.

Men nu havde Messerschmidt altså sagt det højt: Han vil være DF-formand på et tidspunkt.

Det medførte kritik fra DF-profilen Martin Henriksen, der fandt det upassende, at Messerschmidt fortalte offentligheden om sine egne formandsambitioner, når partiet er i krise, og når Messerschmidt først lige er trådt til som næstformand.

Men måske bliver Messerschmidt altså en dag formand for DF. Det afhænger nok af udfaldet af den såkaldte Meld- og Feld-sag. Den handler kort om, at Messerschmidt er anklaget for misbrug af EU-midler.

Han har tidligere afvist anklagen som "ren chikane". Bagmandspolitiet efterforsker dog fortsat, om der er foregået noget ulovligt i sagen om den tidligere europæiske politiske alliance Meld og den tilhørende fond Feld, som DF fik penge fra.

Fra 2009 til 2019 var Messerschmidt medlem af Europa-Parlamentet. Ved EU-valget i 2014 fik Messerschmidt 465.758 personlige stemmer. Det er fortsat det højeste antal personlige stemmer, der nogensinde er givet i et dansk valg.

Han gjorde comeback i Folketinget ved valget i 2019. Fra 2005 til 2009 sad han i Folketinget første gang. Alle årene for DF, men med en kort periode som løsgænger i 2007.

Årsagen var, at B.T. havde beskrevet, hvordan Messerschmidt i festligt lag i Tivoli havde hyldet Adolf Hitler. Angiveligt ved at have heilet og sunget nazistiske sange.

Den tidligere socialdemokratiske minister Torben Lund var øjenvidne, men Messerschmidt afviste at have hyldet nazismen.

Sagen skabte dog så mange overskrifter, at han måtte trække sig fra DF og agere løsgænger i Folketinget.

Trods et forlig mellem B.T. og Messerschmidt trak sagen i langdrag. Først i 2009 blev politikeren frikendt og B.T. dømt for injurier.

Ja, Messerschmidt er en mand, der laver overskrifter. Den sidste iøjnefaldende af slagsen er næppe lavet.