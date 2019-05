Stemmeslugeren Gade vil ikke misbruges i Venstre-valgkamp

Men selv om det flotte Venstre-resultat er et godt springbræt til det folketingsvalg, der venter, har Gade forbehold mod at skulle bruges i markedsføringen frem mod valget.

Til Nordjyske siger han, at han ikke "skal ud at hænge på bannere sammen med Lars Løkke", og han siger også, at han skal passe på sin egen troværdighed i den forbindelse.

Søren Gade understreger dog over for Ritzau, at det ikke er Løkke, der er problemet.

Han har bare ikke følt, at partiet har bakket ham nok op forud for europaparlamentsvalget.

- Det handler ikke om Lars Løkke Rasmussens troværdighed, men om min egen. Der er ikke noget problem der.

- Jeg har bare ikke optrådt i reklamer på Sjælland forud for europaparlamentsvalget, og så mener jeg ikke, at jeg kan gøre det efter valget.

- Hvis jeg har en grad af troværdighed i Jylland, ville den forsvinde, hvis jeg gjorde noget utroværdigt.

- Vælgerne er jo ikke idioter. Du ville da også undre dig som vælger, hvis jeg pludselig dukkede op i København til alt muligt, efter at have ligget under radaren inden da, siger han.

Søren Gade har dog ingen problemer med, at partikollegaen Inger Støjberg mandag skiftede sit banner på Facebook ud med et billede af Gade og et citat, hvor han roser Støjberg.

- Det er helt superfint. Inger er en af mine rigtigt gode venner, både politisk, privat og personligt, så det må hun gøre, ligesom hun vil. Hende kan jeg stå helt inde for, siger han.

Søren Gade understreger, at han har tænkt sig at deltage i de arrangementer på Sjælland frem mod valget, som han på forhånd har sagt ja til - blandt andet sammen med Lars Løkke Rasmussen.

Og han afviser, at han har i sinde at starte et nyt formandsopgør i Venstre.

- Jeg er på vej til Bruxelles, så jeg skal ikke sætte fingrene i nogen hvepsereder. Det klarer landsmøderne helt selv.

Spørgsmål: Er Lars Løkke Rasmussen den rigtige formand for Venstre?

- Det er han helt sikkert. Han er valgt med stående applaus hver eneste gang, og jeg har selv været med til at sikre, at han blev det, siger Gade.