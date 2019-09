Statsrevisorerne kritiserer at inddrivelse af gæld er forsinket

Heri fremgår det, at der er risiko for, at systemet først kører fuldstændigt om mere end et år.

Det er i midten af Statsrevisorernes skala for kritik.

- Skatteministeriets planer og forventninger har været for optimistiske, og ministeriet har undervurderet kompleksiteten og omfanget af opgaven med at udvikle et nyt inddrivelsessystem, lyder kritikken.

Samtidig kritiseres det, at Skatteministeriet ikke har orienteret Folketinget om forsinkelsen. I stedet har ministeriet flere gange fastholdt forventningerne over for de folkevalgte.

Formålet med udviklingen af det nye system er at genoprette inddrivelsen af borgeres og virksomheders gæld, efter at det gamle system blev skrottet, fordi det var mangelfuldt.

Daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) sagde i februar i år, at "i 2019, altså i år, har vi normaliseret gældsinddrivelsen fremadrettet".

I august sagde den nytiltrådte skatteminister, Morten Bødskov (S), at det ikke bliver muligt at få styr på inddrivelse af ny gæld inden årets udgang.

Han vil nu lægge en samlet plan for, hvordan gældsinddrivelsen kommer tilbage på sporet.

Planen skal strække sig mange år frem og adressere både ny gæld, tilkobling af kreditorer og fortsat oprydning efter det gamle system.

Desuden påtales det af Statsrevisorerne fredag, at forsinkelser i inddrivelsen medfører et økonomisk tab. Derudover går det ud over retsfølelsen samt tilliden.

Derfor mener revisorerne, at der sideløbende bør udvikles supplerende tiltag for at begrænse tabet for statskassen.

Skatteminister Morten Bødskov har nu to måneder til at svare på kritikken.