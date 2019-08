Statsrevisorer må igen rette skarp kritik mod Skat

Det finder Statsrevisorerne "særdeles kritisabelt".

- Vi må endnu engang desværre konstatere, at Rigsrevisoren endnu engang tager forbehold over for rigtigheden af regnskabet for skatter og afgifter, siger formand for Statsrevisorerne Henrik Thorup (DF).

Han fortæller, at der er forbedringer i Skattestyrelsen, og at der er taget skridt for at forbedre den inddrivelse af gæld, der har været særdeles mangelfuld i flere år grundet fejlslåede it-projekter.

- Der er så store forbedringer, at vi ikke er helt oppe på det samme niveau af kritik som sidste år. Men vi kritiserer skarpt. Det skal understreges, siger Henrik Thorup.

Han er samtidig skuffet over, at sidste års kritik, af at det altså ikke er muligt at aflægge et dokumenteret retvisende regnskab for statens skatter og afgifter, ikke har haft en større effekt.

- Vi kan ikke gøre mere. Vi har udtalt vores skarpeste kritik og har gjort alt, hvad vi kunne for at henlede Folketingets opmærksomhed på dette her. Men vi må konstatere, at det ikke har haft den store effekt.

- Det kan virke nytteløst, når der ikke er sket mere. Men vi har jo ikke nogen pistol eller nogen lov, vi kan ændre, siger Henrik Thorup.

I en pressemeddelelse skriver Statsrevisorerne, at man siden 2005 har afgivet 22 beretninger om Skatteministeriet og Skat og siden 2009 har rettet opmærksomhed på problemerne over for skiftende regeringer.

- Kritikken er om muligt endnu skarpere end sidste år, for vi peger på, at Selv om der er flertal i Folketinget for, at dette her skal løses, så er der ikke sket de fremskridt, det burde, siger statsrevisor Frank Aaen (EL) og fortsætter:

- Jeg håber, at den nye Skatteminister lytter til os fra Enhedslisten og ansætter nogle flere. For hver ansat tjener sig selv hjem mange gang. Det kan ikke nytte noget, at vi venter på it-systemer år efter år. Vi må i gang.