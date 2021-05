Statsrevisorer i hård kritik af kontrol med landbrugsstøtte

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at der ikke har været tilstrækkelig kontrol med landbrugstilskud. Det kan betyde tilbagebetaling af EU-midler.

- Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i perioden 2014-2019 ikke har sikret en korrekt og tilstrækkelig kontrol af tilskud til landbrugere.

- Landbrugsstyrelsen ved for eksempel ikke, hvor stor en andel af de 888 millioner kroner, som er udbetalt i tilskud i 2019, der uberettiget er udbetalt til landbrugere, fordi de har opsplittet deres bedrifter, skriver Statsrevisorerne i en kommentar.

Der bliver hvert år uddelt omkring syv milliarder kroner i tilskud. Men Landbrugsstyrelsen har ikke "sikret en tilstrækkelig kontrol" med modtagernes ejerforhold og har ikke "i tilstrækkeligt omfang" sikret sig, at "væsentlige krav" er overholdt.

- Den utilstrækkelige kontrol medfører risiko for, at nogle landbrugere uberettiget har fået tilskud, og at Danmark skal tilbagebetale EU-tilskud som følge af underkendelser fra Europa-Kommissionen, skriver Statsrevisorerne.