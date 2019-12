Statsrevisor ser forsøg på at dække over millionsvindel

Det slog formanden for Statsrevisorerne, Henrik Thorup (DF), fast fredag på et pressemøde.

- Ja for Søren, det er strafbart at give Rigsrevisionen forkert eller falsk information. Rigsrevisionen har krav på at få det, rigsrevisoren beder om.

- Når man så giver falske bilag og holder informationer tilbage fra Rigsrevisionen, så er det ganske simpelt kriminelt, siger Henrik Thorup.

Sagen handler om, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse langt fra har levet op til kravene om, hvordan man udbetalte og brugte penge. Helt grundlæggende principper er brudt.

Flere personer er allerede tiltalt for mandatsvig og bestikkelse, og den manglende kontrol har altså øjensynligt også ført til fusk.

Det er i sig selv galt nok, men ifølge Statsrevisorerne og Rigsrevisionen har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse også givet revisionen "ufuldstændige og urigtige oplysninger".

Det drejer sig blandt andet om forfalsket billeddokumentation kom det frem på pressemødet fredag.

- Da jeg nåede hertil i rapporten måtte jeg skrive, at det var chokerende. Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Jeg har været statsrevisor i 20 år, og jeg har aldrig set noget som dette. Det er rystende.

- Der er ukorrekte oplysninger, og der er udleveret falsk dokumentation. Herunder protokoller med potentiel forfalskede underskrifter, sagde Henrik Thorup på pressemødet.

Statsrevisor Frank Aaen (Ø) sagde da også, at sagen kommer til at ramme flere mennesker, end dem der allerede er sigtet.

- Man kan roligt sige, at det ikke kun er dem, der i dag er tiltalt i sagen, der er i klemme. Der er flere mennesker opad i systemet, der vil komme i klemme.

- Ansvaret er opad. At nogen benytter muligheden for svindel, det er forkasteligt. Men det er også forkasteligt, når nogen åbner muligheden for svindel og måske endda bevidst giver urigtige oplysninger for at dække over det, sagde Frank Aaen.