Årets Pressefoto 2019 er taget under en seance på Marienborg sidste år, da statsminister Mette Frederiksen gav en officiel undskyldning til tidligere anbragte børnehjemsbørn.

Statsministers knus til Godhavnsdreng er årets pressefoto

Studerende vinder prisen for årets pressefoto for foto af statsminister, der giver Godhavnsdreng et knus.