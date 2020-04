Statsministeriet indkalder til pressemøde mandag aften

Statsministeriet indkalder til pressemøde mandag aften klokken 20.

Statsminister Mette Frederiksen (S) forventes at præsentere en plan for genåbning af Danmark.

Indkaldelsen er sket via en pressemeddelelse.

Fra klokken 14.30 har statsministeren holdt møde med partilederne på Christiansborg for at orientere om regeringens planer for, hvordan Danmark kan blive genåbnet oven på den nedlukning, der er indført for at begrænse smitten med coronavirus.

Pressemødet kommer, en uge efter at Mette Frederiksen på et pressemøde sagde, at hvis antallet af smittede holdt sig stabilt, og regeringens instrukser til befolkningen blev fulgt, så kunne der ske en langsom og kontrolleret genåbning efter påske.

Søndag fortalte statsministeren i et interview med DR, at genåbningen kan strække sig i månedsvis.

- Vi kommer ikke til at klumpe sammen, og der kommer ikke til at stå rigtig mange mennesker meget, meget tæt og holde en god fest sammen.

- Vores verden er forandret. Vores hverdag kommer til at være forandret, sagde statsministeren.

11. marts lukkede Mette Frederiksen og regeringen for store dele af landet og samfundsøkonomien for at begrænse coronaepidemien i Danmark.

Skoler, arbejdspladser, restauranter, barer, frisører med videre blev lukket ned.

Det skete for at undgå, at sundhedsvæsenet overbelastes, og at dødeligheden fra virusset bliver højere end uundgåeligt.

Politisk har der de seneste dage været utilfredshed over, at partierne ikke er blevet inddraget i regeringens beslutninger om, hvordan Danmark genåbnes.

For selv om beslutninger vil blive truffet på et sundhedsfagligt grundlag, så er det ifølge flere også en politisk beslutning.

- Der er rigtigt mange spørgsmål, der skal tages stilling til. Når vi er enige om, at vi ikke kan åbne alt på en gang, så skal noget jo åbne først.

- Skal det være skolerne, eksaminerne, oplevelsesindustrien? Det er svære spørgsmål, der skal tages stilling til. Skal vi som partier sammen håndtere det, så skal vi også lukkes ind i det rum, hvor beslutningerne bliver truffet, sagde formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl søndag.