Statsministerens højre hånd i Bruxelles

Jonas Bering Liisbergs weekend gik med at agere højre hånd for statsministeren i forhandlinger om EU's næste syvårsbudget og lidt over 13.000 milliarder kroner.

Diplomaten overtog den danske toppost i EU-systemet for et år siden. Han beskrives af kolleger i byen som en skarp jurist i den yderste ende af skalaen, hvor de ikke findes bedre.

En udenlandsk diplomat kalder ham desuden en "god kollega", der er "rolig, fattet og kompromisorienteret".

Det første omtales som essentielt for en diplomat, da det er i dialogen med de øvrige landes ambassadører, at man har mulighed for at flytte noget.

EU har været en rød tråd i Jonas Bering Liisbergs professionelle karriere, som tog sin begyndelse i 1995, da han blev ansat som fuldmægtig i Udenrigsministeriet efter jurastudiet på Københavns Universitet.

Efter to år blev han udlånt til daværende miljøkommissær Ritt Bjerregaards EU-kontor, og siden har godt halvdelen af hans stillinger været knyttet til EU - enten i Bruxelles eller i ministeriet i København.

I 2001 tog han en overbygning i EU-ret ved Harvard University.

I forlængelse af tilblivelsen af EU's charter for grundlæggende rettigheder skrev han på det anerkendte amerikanske universitet et prisvindende essay om det dengang meget omtalte og omstridte spørgsmål om suverænitet.

Spørgsmålet var politisk sprængstof i en debat, der anført af blandt andre tidligere europaparlamentariker Jens-Peter Bonde advarede mod den EU-forfatning, der tre år senere blev opgivet.

Den danske studerende foreslog i sit essay en ændring af en af chartrets artikler.

Mens artiklen i chartret står uændret den dag i dag, rykkede Jonas Bering Liisberg videre til en stilling som souschef i Udenrigsministeriets kontor for EU-ret, og han blev leder for forberedelsen af EU's regeringskonference i 2004.

Rollefordelingen vil, at det er statsministeren og de øvrige danske ministre, som indtager scenen på EU-møderne, mens diplomaten skal trække i trådene bagved og rådgive fra kulissen.

Som dreng var Jonas Bering Liisberg selv i rampelyset, da den filmglade diplomat - som statist - spillede med i Bille Augusts "Tro, håb og kærlighed" og kortfilmen "Try to Remember", begge fra 1984.