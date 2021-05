Statsminister Mette Frederiksen (S) giver i sine mindeord for tidligere statsminister Poul Schlüter (K) sin forgænger kredit for arbejdsmarkedspensioner og generelt for det pensionssystem, der kendetegner Danmark i dag. (Arkivfoto)

Statsministeren vil huske folkekær Schlüter for svære beslutninger

Statsminister Mette Frederiksen (S) mindes sin forgænger Poul Schlüter (K) som "godt og charmerende selskab", men også som en statsminister, der førte Danmark gennem et årti med svære beslutninger.

Det siger hun i sine mindeord for Danmarks længstsiddende statsminister siden Anden Verdenskrig.

- Poul Schlüter var en særdeles respekteret og dygtig politiker, der brændte for Danmark.

- I et årti med store og svære beslutninger vil han blandt andet blive husket for den pragmatisme, som på tværs af partier kunne skabe alliancer og resultater for Danmark. Arbejdsmarkedspensionerne for at nævne noget af det helt afgørende.

Hun fremhæver ud over de politiske resultater Poul Schlüters væsen og væremåde.

- Poul Schlüter var en folkekær politiker, godt og charmerende selskab. Altid med et glimt i øjet og i øvrigt en fremragende kommunikator, lyder det i statsministerens mindeord.

- Han var en politiker og et menneske, som har sat aftryk i danskernes liv og vores fælles historie. Han var en stor politisk begavelse.

På Christiansborg uddyber statsministeren over for en række medier, at der efter hendes mening er tale om "en af Danmarks helt store politikere".

- Det er en de af politikere, der har sat et stort aftryk på det danske samfund, siger hun.

Hun fremhæver igen arbejdsmarkedspensionerne og hele pensionssystemet, som vi kender det i dag, og kalder det en af Schlüters store bedrifter.

Det er i hendes øjne et eksempel på, hvordan hans beslutninger i dag udgør en af grundstenene under mange danskeres privatøkonomi.

- Det er en statsminister, der prægede sin tid og årene efter, siger statsministeren om sin forgænger.

- Der var tale om en undertippet dansk statsminister, der lykkedes pragmatisk i mange forskellige politiske konstellationer.

- Det må siges at være et stærkt eftermæle, han efterlader.

- Der er kun grund til at vise respekt og takke for hans indsats.