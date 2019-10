Statsministeren vil gøre op med minuttyranni i ældreplejen

Medarbejderne i ældreplejen bruger for lidt tid sammen med de ældre. Og for meget tid på at dokumentere, holde møder, dosere medicin og andre tidskrævende ting.

Efter talen uddyber Mette Frederiksen sine synspunkter.

Spørgsmål: Det lyder som om, at du vil begrænse danskernes frie valg på ældre- og plejeområdet?

- Så har man ikke hørt efter, hvad jeg sagde. Det, jeg siger, er, at når jeg er ude at besøge hjemmeplejen og får en minutkøreplan stukket i hånden, så kan jeg se, at der er noget ravruskende galt.

- For det betyder, at vi ikke har tillid til medarbejderne. Og det betyder også, at den demente ældre borger, som er rigtig ked af det, og som har behov for, at man er der mere end otte minutter, ikke får den omsorg, han skal have.

Spørgsmål: Men det er der vel andre statsministre, der har sagt før dig?

- Det er nemlig rigtigt. Ved Gud er der mange, der har sagt det her. Og jeg tror, der er mange medarbejdere i den offentlige sektor, der tænker, "herre du milde Gud, nu skal vi have endnu en statsminister, der taler om, at vi gør tingene på en anden måde".

- Så det forpligter, det jeg siger. Og det er også en understregning af, at det her er rigtig svært.

- For hvis Folketinget altid lovgiver på baggrund af enkeltsager, hvis vi detailstyrede ned i mindste detalje, hvis fagforeningerne blev ved med bare at kræve flere håndfaste regler for medarbejderne, og frit valg og velfærdsrettigheder skal gå hånd i hånd, så får vi ikke det velfærdssamfund, jeg tror, vi egentlig har brug for.

Spørgsmål: Betyder det, at du ikke vil begrænse danskernes frie valg på eksempelvis ældre- og plejeområdet?

- Det betyder, at vi bliver nødt til at lave en større forandring af vores velfærdssamfund, for eksempel i ældreplejen. Og jeg er imod, at man laver køreplaner ned på minutter hos den enkelte ældre. Og det vil jeg se på helt fordomsfrit.

- Hvordan vi gør det præcist, det har jeg ikke lagt mig fast på. Jeg er til gengæld fuldstændig sikker på, at det er nødvendigt, når de, der arbejder i hjælpeplejen og på ældreområdet, bruger cirka halvdelen af tiden sammen med de ældre.

- Så betyder det, at den anden halvdel af tiden går med alt muligt andet, og det mener jeg, grundlæggende er forkert.

Spørgsmål: Du siger, det er svært, og rigtig mange statsministre har haft den ambition før dig. Hvordan vil du gribe det an?

- Nu har jeg inviteret Folketinget, og jeg er spændt på, hvordan Folketinget svarer. For det er til begge sider, at vi skal gøre tingene anderledes, end vi plejer.

- Så vil jeg selvfølgelig gå videre og tale med fagforeningerne, med patientforeningerne, med Ældre Sagen.

- Og så se, om ikke vi kan lave nogle grundlæggende forandringer, så der bliver mere tid til det, velfærd handler om, nemlig relationsarbejde, omsorg og pleje. Og det er der simpelthen ikke tid nok til i dag, siger Mette Frederiksen.