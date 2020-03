Statsministeren varsler nye tiltag mod coronavirus

Regeringen er klar med nye tiltag til at inddæmme coronavirusset i Danmark.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Statsminister Mette Frederiksen (S) orienterer fredag klokken 11.30 om de nye tiltag på et pressemøde.

Ud over statsministeren vil der være talspersoner fra en række andre myndigheder.

Det gælder Rigspolitiet, Borgerservice, Sundhedsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

- På pressemødet vil de orientere om situationen vedrørende Covid-19 (coronavirus, red.) og nye tiltag for at inddæmme smitte i Danmark, skriver Statsministeriet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) deltager ikke på pressemødet. Det skyldes, at han er i Bruxelles for at deltage i et EU-møde om corona-situation.

Indtil videre har der været 20 bekræftede smittetilfælde i Danmark. En enkelt er erklæret rask. 286 personer er i karantæne.

Der er allerede indført en stribe tiltag blandt myndighederne for at inddæmme virusset.

Blandt andet er det nu en anbefaling, at man bliver hjemme 14 dage, hvis man har rejst i et af de lande, hvor der er særlig stor udbredelse af corona. Det gælder Kina, Iran, dele af Sydkorea og det nordlige Italien.

For ansatte i sundhedssektoren som læger, sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter er det et krav at blive hjemme i to uger efter en rejse til de fire områder.

Derudover har myndighederne taget en paragraf i epidemiloven i brug, der gør det muligt at bruge endnu flere tiltag.

Den giver myndighederne særlige beføjelser - blandt andet mulighed for at påbyde isolation, karantæne, afspærring af områder eller tvangsvaccination.