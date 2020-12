Statsministeren varsler nye covid-19 restriktioner

Der bliver indført skærpede tiltag mod covid-19 i hovedstaden. Og der vil komme endnu flere, hvis ikke det lykkedes at stoppe stigningen i smitten i området.

Det skriver statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook.

- Smittetallene er bekymrende høje. Og niveauet særligt i hovedstadsområdet er for højt.

- Derfor indføres nu skærpede tiltag i 17 kommuner. Sundhedsmyndighederne følger tallene meget tæt de kommende dage. Hvis ikke det er nok, er vi klar til at gå videre, skriver statsministeren.

Mette Frederiksen fortsætter i opdateringen med at sige, at de næste par måneder vil kræve en indsats fra alle borgere.

- Vinteren er kun lige startet. Vi har stadig nogle hårde måneder foran os. Det er afgørende, at vi husker på anbefalingerne fra myndighederne. Ikke mindst anbefalingerne om, at vi begrænser vores sociale kontakter.

- Jeg håber, alle vil være med på endnu engang at gøre en ekstra indsats, skriver Mette Frederiksen.

Klokken 16 har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) varlset pressemøde, hvor de nye restriktioner bliver præsenteret.

TV2 erfarer forud for pressemødet, at kommunerne, der får nye restriktioner, er: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, København, Lyngby-Taarbæk og Tårnby.

Samme medie skriver, at restriktionerne vil ramme blandt andet detailsektoren, uddannelser og arbejdspladser. Der kan eksempelvis være færre kunder i butikkerne samt ensretning i storcentre og store butikker.

Flere kilder har tidligere fortalt til Ritzau, at regeringen lægger op til, at de nye restriktioner skal gælde fra mandag i næste uge, og at de formentlig vil gælde frem til 2. januar.

Smitten er steget betydeligt i flere kommuner i hovedstaden den seneste tid. Eksempelvis har Tårnby Kommune på Amager omkring 395 smittede per 100.000 indbyggere, Hvidovre 303 og København 285.