Statsministeren varsler hjælp til erhvervslivet ved brexit

Storbritannien er et at Danmarks største eksportmarkeder, og dansk og britisk fiskeri foregår side om side i Nordsøen.

Derfor vil regeringen øge indsatsen for at gøre brexit, med eller uden en aftale, mindre smertefuldt for det dansk erhvervsliv.

- Som dansk statsminister må jeg sige, at meget tyder på, at der ikke kommer en aftale. Så vi skal selv forberede os mere.

- Jeg vil allerede nu sige, at vi kommer til at forstærke indsatsen for små og mellemstore virksomheder. Vi har mange virksomheder, der ikke lige har en mand siddende til at håndtere nye told- og handelsregler. De skal have hjælp, siger statsminister Mette Frederisen (S) på et pressemøde torsdag.

Hun forklarer efterfølgende, at der "inden for kort tid" vil blive lagt en konkret handlingsplan frem.

- Den tidligere regering har forberedt det arbejde fint, må jeg sige.

- Men jeg har en klar fornemmelse af, at det er for de små virksomheder, det vil blive svært. Så det bliver et bidrag fra vores side med en konkret håndsrækning, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren sagde derudover, at hun mener, at tilgangen fra Europa skal være åben over for Storbritannien i forhandlingerne.

Lige nu er en af de allerstørste knaster den del af aftalen - som ikke er tiltrådt af det britiske parlament - der dækker Irland.

For at undgå en fast grænse mellem Nordirland og Irland er der indskrevet en slags forsikring, der holder Nordirland i en toldunion med EU indtil en løsning er fundet.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har kaldt det uacceptabelt og sagt, at man med lethed kan finde en teknisk løsning. En sådan har han dog ikke præsenteret.

- Tilgangen fra resten af Europa skal være fleksibel, positiv og imødekommende, hvis der kommer konkrete ideer fra Storbritannien. Lige nu er det ikke mindst grænsen til Irland, det handler om.

- Alt, hvad vi overhovedet kan gøre for at undgå et hårdt brexit, det skal vi gøre, siger Mette Frederiksen.