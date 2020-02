Statsministeren ser på coronavirus med stigende alvor

Selv om coronavirusset endnu ikke har spredt sig til Danmark, er vi nødt til at være mere opmærksomme end for bare nogle dage siden.

- Vi ser på det her med stigende alvor. Myndighederne har selvfølgelig fulgt udviklingen længe. Udviklingen i Italien gør selvsagt, at vi skal være endnu mere opmærksomme, siger hun i folketingssalen.

Inden for Europas grænser er Italien et af de hårdest ramte lande. Mindst seks mennesker er indtil videre omkommet.

Alle omkomne i Italien har været ældre borgere. Flere af dem havde et svækket immunsystem.

Risikoen for, at det spreder sig til Danmark, fik tirsdag formiddag Sundhedsstyrelsen til at udvide kriterierne for, hvornår man skal mistænke coronavirus hos syge patienter.

Samtidig har styrelsen udvidet antallet af sygehuse, som kan modtage coronasmittede danskere. Fra to til seks sygehuse.

Myndighederne - og statsministeren - følger situationen tæt.

- Det kan være, det bliver nødvendigt, at vi vender tilbage til Folketinget, hvis vi får behov for at tage nye, konkrete skridt, siger Mette Frederiksen.

Hun opfordrer samtidig borgerne til at følge myndighedernes vejledninger.

På den spanske ferieø Tenerife er mindst seks danskere i karantæne.

Det er de sammen med op mod 1000 andre turister på et hotel i byen Adeje, fordi en italiensk turist på øen er smittet med coronavirus.

Flere end 95 procent af de indtil videre 80.000 smittetilfælde er fundet i Kina, viser en kortlægning fra John Hopkins University.

Virusset spredte sig omkring årsskiftet fra den kinesiske millionby Wuhan til flere dele af Kina og resten af verden.

En ekspertgruppe fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har undersøgt virusset i Kina. De vurderer ifølge nyhedsbureauet Reuters, at smitten toppede mellem 23. januar og 2. februar, og at spredningen efterfølgende har aftaget.

Ekspertgruppen har også vurderet dødeligheden. Ifølge dem er mellem to og fire procent af de smittede inden for Wuhans grænser døde. Det samme gør sig gældende for 0,7 procent af dem, der er smittet uden for Wuhan.