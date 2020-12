Statsministeren opfordrer til aflysning af nytårsaftaler

- Det er i vores øjne ikke rimeligt, hvis en nytårsfejring betyder, at der spredes endnu mere smitte. Derfor anbefaler sundhedsmyndighederne, at vi begrænser nytårsaften i år.

- Aflyser aftaler, der måske allerede er indgået, og kun ser folk fra egen husstand og eventuelt nogle få fra nærmeste omgangskreds, lyder det fra statsministeren.

Det samme er budskabet fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der på pressemødet gentager budskabet om kun at se få personer nytårsaften.

Mette Frederiksen lægger vægt på coronatallene i Danmark, hvor der nu er 900 indlagte.

- Vi skal ikke for en festlig aften sætte alt det andet arbejde over styr, siger hun.

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, siger desuden, at man bør have ekstra fokus på hygiejne og afstand, hvis man eksempelvis spiser med andre end ens egen husstand til nytår.

Desuden opfordrer han til ikke at gå fra fest til fest.

- Lad være med at blande jer med andre.

- Og så kunne jeg måske tilføje, at det ikke skader at gå tidligt hjem nytårsaften, siger Søren Brostrøm.

Støttepartierne Enhedslisten og SF har krævet, at man gik længere og eksempelvis overvejede et forbud mod fyrværkeri til nytår, så man ikke presser sundhedsvæsenet yderligere med skader som følge af affyring af fyrværkeri.

Det nævner statsministeren dog intet om på pressemødet. Fra politiet lyder det dog, at man vil have særlig opmærksomhed på nytårsaften, særligt på forsamlingsforbuddet, der lyder, at man ikke må samles over ti personer i det offentlige rum.

- Politiet vil være over hele landet og håndhæve forsamlingsforbuddet - også nytårsaften, siger rigspolitichef Thorkild Fogde.