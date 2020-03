Statsministeren om genåbning: Grund til en smule optimisme

Det siger hun på et kort pressemøde.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har på et videomøde med fagbevægelsen, erhvervsorganisationer og store danske virksomheder drøftet mulighederne for at åbne samfundet igen.

- Noget af det, vi har brugt mest tid på at diskutere, er, hvordan vi får genåbnet Danmark på den klogeste måde, siger statsministeren.

- Og der sidder vi selvfølgelig som regering først og fremmest og kigger på sygdommen og virussen og danskernes sundhed, men også på, hvordan vi gør det på en måde, så vi får sat gang i noget yderligere samfundsaktivitet.

På mødet har parterne, det vil sige virksomheder, erhvervsledere og fagbevægelse, aftalt at arbejde sammen og diksutere på sektorniveau, hvordan man kan bane vejen for en åbning af samfundet.

Mette Frederiksen gentager desuden det budskab, som hun ytrede i et facebookopslag lørdag. Nemlig at der lige nu er grund til en smule optimisme.

Gennem de seneste dage har tallene for antallet af danskere, som er syge med Covid-19 forårsaget af coronavirus, udviklet sig på en måde, som tyder på, at det virker at holde samfundet lukket og begrænse fysisk kontakt.

Statsministeren ønsker dog ikke at komme nærmere ind på, hvilke scenarier regeringen arbejder med i forhold til en genåbning af landet, som indtil videre er delvist lukket frem til efter påske 13. april.

- Jeg kommer ikke til at gå ned i nogen scenariespor. Det skal vi nok gøre med det samme, vi er klar til det, siger Mette Frederiksen.

- Men igennem de seneste døgn har vi set tallene udvikle sig på en måde, som tyder på, at alt det vi gør hver for sig og i fællesskab med at holde afstand nytter.

Mødet handlede også om de økonomiske hjælpepakker, som regeringen håber kan få erhvervslivet gennem coronakrisen.

De sidste uger har milliarderne rullet ud af statskassen, efter at regeringen har præsenteret den ene hjælpepakke efter den anden til erhvervslivet, der kæmper for at overleve konsekvenserne af coronavirusset.

Ifølge statsministeren tyder det på, at hjælpepakkerne virker. Hun afviser ikke, at der kan komme yderligere tiltag.