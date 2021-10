Statsministeren melder sig klar til afbudsramt FN-klimamøde

- Ja, det gør jeg, siger Mette Frederiksen om COP26, da hun ankommer til Bruxelles, hvor hun skal til EU-topmøde torsdag og fredag.

Rusland, Brasilien, Mexico, Iran og Sydafrika deltager ikke. Og præsident Xi Jinping i verdens mest folkerige nation, Kina, har endnu ikke sagt, om han vil deltage, når der forhandles om klimaet.

Dermed er der muligvis afbud fra verdens største CO2-udleder.

Indiens præsident har netop - som Mette Frederiksen - meldt sin ankomst.

Sammen med otte andre lande har statsministeren torsdag sendt et åbent brev til G20-landene. De 20 store økonomier, som mødes i næste uge i Rom, skal påtage sig en mere offensiv og aktiv rolle, mener Mette Frederiksen.

- Det er derfor, at vi har sendt brevet, som er fra berørte østater, men også en række europæiske lande. Vi har behov for et G20, som tager mere aktivt ansvar for klimaforandringerne. Både i forhold til nationale reduktioner og i forhold til at sikre klimafinansiering. Det er helt afgørende, siger Frederiksen.

For nogle måneder siden udsendte FN's klimapanel (IPCC) en rapport med dystre perspektiver.

Fortsætter man samme udledning af drivhusgasser som nu, vil det blive mellem 2,1 og 3,5 grader varmere i 2100. I værste fald bliver det mellem 3,3 og 5,7 grader varmere.

- Med den nye IPCC-rapport er det helt klart, mener jeg, at vi skal hæve vores ambitioner globalt, nationalt og på europæisk niveau. Derfor er COP26 i Glasgow ekstremt vigtigt, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren holdt efter sit pressemøde i lufthavnen uden for Bruxelles også et pressemøde med et par EU-kolleger, som var medunderskrivere på brevet til G20. I brevet lyder appellen til G20-landene konkret, at de skal øge deres finansiering af klimatilpasning i udviklingslandene.

Det er et løfte, der er over ti år gammelt. Men de rige lande er stadig 20 milliarder dollar årligt fra at være i mål, når alt tælles med. Danmark har for nylig meddelt, at man øger sit bidrag ved blandt andet at øremærke midler fra udviklingsbistanden til klimatilpasning.

- Bekæmpelsen af klimaforandringer er den vigtigste opgave, som verden har, siger Belgiens premierminister, Alexander De Croo.

Han mener, at EU's ambition for klimareduktioner med et samlet mål om klimaneutralitet i 2050 er den vej, som andre rige lande i verden bør følge.

- Vores besked til G20 er denne: Gør som os.

- Ingen kan gøre det alene. Ingen kontinenter kan gøre det alene. Vi kan kun gøre det, hvis hele verden deler denne ambition, siger De Croo.

FN-klimamødet i Skotland holdes i Glasgow. Det løber fra 31. oktober til 12. november.

Stats- og regeringscheferne deltager et par dage i konferencens første uge. Dernæst kommer blandt andet klima- og energiministre fra verdens lande til Glasgow for at forhandle.