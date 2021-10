Statsministeren lover kortere til hospitalet

Det var ventet, at statsminister Mette Frederiksen (S) i sin åbningstale til Folketinget tirsdag ville løfte bare noget af sløret for, hvordan regeringen ser på fremtidens sundhedsvæsen.

Mette Frederiksen efterlod dog både patienter, læger og medlemmerne af Folketinget uden meget håndgribelig information i sin tale.

- Centraliseringen rammer os alle sammen. Der er også borgere på Københavns Vestegn, der savner nærpolitiet, og her er også udfordringer med lægedækningen.

- Mere skal tættere på. Vi er i gang, sagde Mette Frederiksen fra Folketingets talerstol og fortsatte:

- Det næste sted, vi tager fat, er sundhed.

Sundhedsvæsnet har behov for en reform. De seneste 15 års sammenlægning af sygehuse, hospitaler og specialer har været en enorm succes, når det kommer til bedre behandling af eksempelvis kræft.

Men det har også efterladt mange med langt til lægen og til behandling i specielt tyndt befolkede områder. Mette Frederiksen sagde i sin tale, at det kan være uoverskueligt for specielt ældre.

- Som noget nyt vil vi etablere nærhospitaler. Hvor kommuner, regioner og alment praktiserende læger kan arbejde tættere sammen om patienten. Det bliver mere trygt.

- Vi tager også fat på det problem, at alt for mange ikke har adgang til egen praktiserende læge. Og der skal være adgang til hurtig akuthjælp alle steder, sagde hun.

Udtalelserne siger dog intet om, hvad nærhospitalerne skal indeholde, hvor mange der skal være, eller hvordan de skal løse problemerne med flere kronikere. Alle svære spørgsmål, en sundhedsreform skal løse.

Allerede før folketingsvalget i 2019 præsenterede Venstre sine tanker om en sundhedsreform. Men siden Mette Frederiksens regering tiltrådte samme år, er der ikke kommet noget konkret nyt.

Der er stor frustration i både sundhedssystemet, på Christiansborg og hos patienterne over, at et udspil ikke er kommet - og ikke ser ud til at være lige på trapperne.

I sidste uge sendte 44 patientforeninger et åbent brev til regeringen, hvor de sagde, at tiden for snak er overstået. Og mandag sagde Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse, til Jyllands-Posten:

- Det er en skam, at Mette Frederiksen og companie tilsyneladende ikke prioriterer sundhed særligt højt på den politiske dagsorden.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, var tirsdag heller ikke voldsomt imponeret.

- Det er på tide, at vi får regeringens udspil til en sundhedsreform. Vi har efterlyst den i to år. Men det har tilsyneladende lange udsigter, sagde han.