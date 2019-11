Statsministeren knuger landbruget i tæt klimagreb

For første gang står en socialdemokratisk statsminister på talerstolen, når landbruget onsdag og torsdag i Herning mødes til sit store årlige delegeretmøde.

Men noget er anderledes, mener formand Martin Merrild fra Landbrug & Fødevarer.

- Mette Frederiksen har taget landbruget til sig og givet solide tilsagn til os. Hun har meldt ud, at skal vi fastholde et stærkt landbrug, så skal vi have brede politiske aftaler, siger han.

Så sent som mandag understregede statsministeren på sit store Naturmøde på Marienborg, at Danmark er og bliver et landbrugsland.

- Lige så meget, som jeg elsker natur, lige så meget elsker jeg, at vi er det. Vi har behov for et stærkt og levedygtigt landbrug, sagde Mette Frederiksen (S).

Statsministeren har dog samtidig også stærkt brug for landbruget som konstruktiv medspiller for at nå regeringens ambitiøse klimamålsætning om at reducere danske drivhusgasser med 70 procent i 2030.

- Jeg vil med min tale sætte fokus på klimaet. Landbruget står for en stor del af udledningen af drivhusgasser. Derfor er erhvervet også en del af løsningen, siger statsministeren forud for sin tale onsdag.

- Landbrug & Fødevarer har taget klimadagsordenen til sig, og det vil jeg gerne kvittere for. Men der ligger et stort arbejde forude. Landbruget må og skal bidrage. Det er helt afgørende for, at vi lykkes med den grønne omstilling.

Klimaet er da også for første gang nogensinde det helt store emne på landbrugstopmødet.

Landbruget har for nylig meldt ud, at fødevareerhvervet skal være klimaneutralt i 2050 - uden at det må koste nedgang i produktionen.

- Det skal ske ved forskning og udvikling og ikke ved begrænsninger på erhvervet, siger Merrild.

- Det vil været et håbløst projekt at reducerede fødevareproduktionen i Danmark, fordi vi vil miste velstand her, mens produktionen bare flytter andre steder hen.