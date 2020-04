Efter uroligheder 1. maj 2019 i Fælledparken havde statsminister Mette Frederiksen (S) valgt ikke at tale i år. Men hun deltager nu i et virtuelt 1. maj arrangeret af Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Statsministeren holder tale til virtuelt 1. maj

Efter at have meldt afbud til 1. maj i Fælledparken vil Mette Frederiksen (S) tale til virtuel markering.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil holde 1. maj-tale til Fagbevægelsens Hovedorganisations (FH) virtuelle 1. maj-fejring fredag.

Det skriver FH på sin hjemmeside.

Før coronanedlukningen og det dertilhørende forsamlingsforbud havde statsministeren meldt ud, at hun ikke ville tale i Fælledparken 1. maj.

- Jeg er utrolig glad for, at statsministeren vil deltage i vores virtuelle 1. maj.

- For selv om vi alle sammen i år ikke kan mødes fysisk, som vi plejer, er der i høj grad fortsat brug for at diskutere og tilkendegive holdninger om, hvordan vi mener, samfundet skal udvikle sig i fremtiden.

- Og jeg vil glæde mig til at høre Mette Frederiksens hilsen til os alle, skriver formand for FH Lizette Risgaard i nyheden for organisationens hjemmeside.

1. maj-fejringen vil foregå på blandt andet Facebook Live fra klokken 10 fredag.

Der vil også være musik. Blandt andet vil sangerinden Pernille Rosendahl, der danner par med Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen, synge "Når jeg ser et rødt flag smælde".

Der vil også være hilsner fra Enhedslistens Pernille Skipper, SF's Pia Olsen Dyhr og tale fra Lizette Risgaard.

Mette Frederiksens (S) 1. maj har været til debat, da statsministeren i februar meldte ud, at hun ikke ville tale i Fælledparken med henvisning til de uroligheder, der var sidste år.

- Det er velkendt, at der i en del år desværre har været uroligheder i Fælledparken, sagde hun.

Ved 1. maj-arrangementet i Fælledparken sidste år, cirka en måned inden Socialdemokratiet vandt regeringsmagten ved folketingsvalget 5. juni, måtte Mette Frederiksen holde pause i sin tale efter tilråb og slagsmål foran scenen.

- Sidste år opstod slåskampe, som gik ud over børn på 14-15 år, der ellers bare var til stede, fordi de er politisk interesserede, sagde Mette Frederiksen.