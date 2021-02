Statsministeren er forhåbningsfuld om lokale genåbninger

Imens regeringen og Folketingets partier drøfter muligheder for genåbning lokalt og regionalt, håber statsminister Mette Frederiksen (S), at det næste forsigtige skridt snart kan tages.

- Vi overvejer blandt andet regionale og lokale genåbninger og øget anvendelse af test. Alt det drøftes også med Folketingets partier, og jeg er forhåbningsfuld i forhold til, at vi inden for de næste uger kan tage det næste forsigtige skridt, udtaler statsministeren.

Hun nævner, at vinteren snart er slut, og at smittetallene igen er forholdsvis lave.

- Nu er foråret på vej, og vaccinerne er i gang med at blive rullet ud. Derfor er det meget naturligt, at vi nu diskuterer, hvordan vi kan udfase restriktionerne på en forsvarlig og forsigtig måde, udtaler hun.

Den skriftlige kommentar kommer fra statsministeren, efter at de blå partier i et brev til hende anmoder om, at mere af Danmark lukkes op, og at regeringen tænker i muligheder "frem for kun begrænsninger".

De Konservatives formand, Søren Pape, sagde fredag, at "der mangler noget vilje fra regeringen".

- De er alt for forsigtige. Det er mangel på forståelse for, hvad der rammer befolkningen i øjeblikket. Der synes jeg, at de er for langsomme og for forsigtige, sagde Søren Pape.

Fredag havde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) indkaldt til møde med Folketingets sundhedsordfører.

Her blev ordførerne ikke præsenteret for beregninger for, hvordan man kan genåbne Danmark, selv om sundhedsministeren torsdag oplyste, at man var i gang med at regne på effekten af regional åbning af detailhandlen, at lade de større klasser i grundskolen vende tilbage og udendørs idræt.