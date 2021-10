Statsministeren deltager i to dage af klimatopmøde i Glasgow

Det er her, at den del af konferencen, hvor verdens statsledere mødes, bliver afholdt. Det er ambitionen, at COP26 skal ende med, at verdens lande sætter endnu højere mål for at nedbringe CO2-udledningen.

Klimatopmødet begynder i næste uge og fortsætter frem til 12. november.

- Klimaet er vores vigtigste og største udfordring. Det er nu, vi skal handle, og nu vi sammen skal levere. Det globale ambitionsniveau skal op, skriver statsministeren i meddelelsen og fortsætter:

- Vi skal vise vejen til en effektiv og realiserbar grøn omstilling, hvor vækst og lavere CO2-udledninger går hånd i hånd. Vi er i Danmark klar til at gøre vores del. Men alle skal bidrage langt mere. Det er ikke en mulighed at lade være.

Tidligere på måneden bekræftede Mette Frederiksen, at hun ville deltage i COP26, men ikke hvor længe eller i hvilke dele af konferencen.

Under et statsbesøg i Indien sagde Mette Frederiksen, at de rigeste lande i verden - og dermed også Danmark - skal gå forrest, når det kommer til at reducere udledningerne.

Og at G20-mødet, der bliver holdt forud for COP26, dermed er afgørende. G20 er en samling af verdens største økonomier.

- Vi skal presse på flere steder og ikke mindst helt konkret, når det kommer til finansiering af grøn udvikling i udviklingslande.

- Så det handler om at sikre, at G20-mødet ender med, at de rige lande sætter ambitionerne op og forpligter sig. Så kan vi godt nå i mål. Men det står og falder i høj grad med G20, sagde statsministeren.

I pressemeddelelsen mandag betoner Mette Frederiksen, at det haster med at få nedbragt den globale udledning af CO2.

- IPCC-rapporten viser med al tydelighed, at verden langt fra har gjort nok for at begrænse klimakrisen, skriver hun.

Det er en reference til en rapport fra FN's klimapanel, IPCC, der for få måneder siden kom med dystre udsigter.

Fortsætter man samme udledning af drivhusgasser som nu, vil det blive mellem 2,1 og 3,5 grader varmere i 2100. I værste fald bliver det mellem 3,3 og 5,7 grader varmere.

Til sammenligning ventes en temperaturstigning på blot 1,5 grader at medføre sammenbrud af økosystemer, at flere arter vil uddø, og vandstanden vil stige mærkbart.