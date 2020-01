Artiklen: Statsministeren afviser at sætte måltal for anbringelser

Statsministeren afviser at sætte måltal for anbringelser

Som en del af regeringens forslag til ændringer af børneområdet vil S-regeringen anbringe flere børn tidligere.

Men statsminister Mette Frederiksen vil ikke sætte tal for, hvor mange flere børn, der er tale om.

- Vi kommer ikke til at opstille et måltal. Det ville være usagligt og forkert at gøre. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der er børn i Danmark, der burde være anbragt.

- Vi kan se, at der stort set ikke bliver fjernet børn i alderen to, tre, fire og fem år, men rigtig mange teenagere. Det er et problem, for problemerne starter ikke først, når man bliver teenager, siger Mette Frederiksen på et pressemøde ved embedsboligen Marienborg mandag.

Hun talte i sin nytårstale for at tvangsfjerne og bortadoptere flere børn tidligere for at give dem en bedre start på livet.

Tænketanken Kraka har forsøgt at udregne, hvad flere anbringelser vil koste.

Forestiller man sig en indsats, som vokser med ti procent, når det gælder flere anbringelser og bedre forebyggende indsats, vil udgifterne stige med omkring 7,7 milliarder kroner.

Det vil udgøre mere end en fjerdedel af det økonomiske råderum i årene fra 2021 til 2025, lyder det fra Kraka.

De beregninger har statsminister Mette Frederiksen ikke set, siger hun mandag, da hun bliver spurgt til prisen for flere tvangsanbringelser.

- Vi kommer ikke til at skrive under på otte milliarder kroner.

- Men jeg er ualmindelig glad for at borgmestrene siger, at økonomien spiller en rolle, og at de mest udsatte børn nogle gange bliver prioriteret til sidst. Det viser, at det er rigtigt at tage fat på udfordringen.

- I forbindelse med udligningsreformen vil vi se, om vi ikke kan løfte noget af byrden fra de kommuner som har flest sager, lyder det fra Mette Frederiksen.

Statsministeren har sammen med social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) mandag fremlagt en række forslag til ændringer af børne- og anbringelsesområdet.

Regeringen forventer at præsentere et samlet udspil senere på året. Der er endnu ikke anvist finansiering.