Frontpersonerne for alle Folketingets partier var samlet torsdag aften. De to tv-værter indledte aftenen med at slå fast, at forsamlingsforbuddet på maksimalt ti personer ikke gælder politiske forsamlinger.

Statsministeren åbner for tyske turister

Undervejs i debatten, der blev sendt både på DR og TV 2, åbnede statsminister Mette Frederiksen (S) for, at turister med et lejebevis kan få adgang til Danmark.

For tyskere med planer om sommerferie i en lejet dansk feriebolig var der gode nyheder torsdag aften, da Folketingets partiledere var samlet til debat på Statens Museum for Kunst.

