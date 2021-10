Statsministerbesøg i Indien åbner for eksportboom

Det åbner døren for dansk erhvervsliv til landet, der lokker med massive eksportmuligheder.

- Der er et kæmpe potentiale i Indien. De har nogle udfordringer inden for det grønne område og ikke mindst vand. Der har Danmark nogle styrkepositioner.

- Så oven på lidt tørke, så er der pludseligt meget stærke signaler, siger international direktør i Dansk Industri Thomas Bustrup.

Tørken bestod i, at Indien blev så harme over den manglende udlevering af Niels Holck, der i 1995 kastede våben ned til en gruppe i Vestbengalen, der var i opposition til regeringen, at landet i 2011 afbrød alle forbindelser.

Siden 2017 har der været arbejdet på en udlevering, og forholdet er langsomt tøet op. Det resulterede i, at Danmark og Indien i 2020 indgik en grøn alliance om samarbejde.

- Den samarbejdsalliance, Indien har valgt at lave med Danmark, er ret unik. Vi er det første land, de har lavet sådan en alliance med. Og det åbner nogle døre for danske virksomheder, siger Thomas Bustrup.

Og med et besøg hos Narendra Modi åbner de døre yderligere.

- Modi er kendt for at være meget handlekraftig. Så når han sætter sig noget for, så mener han det.

- Det er samtidigt et land, hvor man følger chefen. Så i alle regioner vil man fra myndighedernes side lytte til, at Modi har lavet denne her alliance med Danmark, siger Thomas Bustrup.

De massive investeringer, Indien står over for, når det kommer til grøn omstilling, adgang til drikkevand og vedvarende energi, vil være helt eller delvist offentlige. Derfor er blåstemplingen fra Narendra Modi ekstra vigtigt for dansk eksport.

- Der er et stykke vej endnu. Men nu er døren halvt åben i stedet for at være halvt lukket.

- Så det er meget, meget positivt, at Mette Frederiksen tager til Indien, og at Modi mødes med hende, siger Thomas Bustrup.