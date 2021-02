Statsminister takker naboer til terrormistænkte

Statsminister Mette Frederiksen (S) takker både politiet, efterretningstjenesten og de tyske myndigheder i forbindelse med anholdelserne af en række personer, der mistænkes for at begå terror.

Tidligere på dagen fortalte operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste (PET) Flemming Drejer på et pressemøde, at der var fundet både våben samt komponenter og ingredienser, der kan bruges til bombefremstilling.

Mette Frederiksen nøjes ikke med at takke myndighederne. Også borgerne får et velmenende ord med på vejen.

- Jeg er glad for, at myndighederne på pressemødet i dag også kunne oplyse, at der ikke har været fare på færde i forbindelse med udførelsen af ransagningerne. Jeg vil derfor takke alle helt almindelige og fredelige naboer for jeres tålmodighed med politiet i denne fase, siger Mette Frederiksen.

Politiet har foretaget ransagninger og anholdelser flere steder på Sjælland. Blandt andet har der været en politiaktion på en adresse i Apotekerhaven i Holbæk.

Flemming Drejer fortalte på fredagens pressemøde, at politiet blandt andet har fundet pumpguns og en jagtriffel med kikkertsigte. Også et Islamisk Stat-flag er blevet fundet.

Han ville dog ikke fortæller nærmere om, hvorvidt disse effekter var fundet i Holbæk eller andre steder.

Også i Tyskland er der foretaget ransagninger.