Statsminister og oppositionsleder tørner sammen i spørgetime

Ved spørgetimen har de øvrige partiledere mulighed for at udfritte statsministeren om lige præcis de emner, de vil, uden at Mette Frederiksen har haft mulighed for at forberede sig på de enkelte spørgsmål.

Her er politiske kommentatorers bud på, hvad sæsonens første spørgetime kommer til at handle om:

* V-formanden og statsministeren i deres første styrkeprøve:

Formanden for Folketingets største oppositionsparti, Jakob Ellemann-Jensen, har været meget stille, siden han i september arvede posten som Venstre-formand.

Spørgetimen er dog en oplagt chance for Jakob Ellemann-Jensen til for første gang at gå i offensiv med Mette Frederiksen.

Politisk kommentator Hans Engell vil særligt lægge mærke til, om det er regeringslederen eller oppositionslederen, der har overhånden som debattør.

- Ofte er det jo statsministeren, som har serveretten, men omvendt kan oppositionslederen vise sin slagfærdighed. Det er en styrkeprøve, hvor de to lægger arm, siger politisk kommentator Hans Engell.

Som ny partileder kan det blive en udfordring for Ellemann-Jensen at stå over for Mette Frederiksen, der har mere erfaring som partiformand, vurderer Erik Holstein, som er politisk kommentator ved Altinget.

- Tidligere formand Lars Løkke Rasmussen var sindssygt godt inde i områder som velfærd og sundhed, mens Jakob Ellemann-Jensen som politisk ordfører har skøjtet mere hen over tingene, siger han.

- Han er retorisk stærk, men hans akilleshæl er, hvis han bliver fanget i et eller andet substantielt, som Mette Frederiksen har bedre tjek på, siger han.

* Forhandlinger om finanslov og klima:

Der er i øjeblikket en række forhandlinger i gang, som partilederne kan spørge statsministeren ind til.

I starten af oktober præsenterede regeringen sit bud på en finanslov, og efterfølgende har der været forhandlinger med regeringens støttepartier i Finansministeriet.

Det er ikke kommentatorernes forventning, at partiernes uenigheder omkring forhandlingsbordet vil fylde under spørgetimen, men det giver dog anledning til, at støttepartierne kan markere sig.

- Det vil være logisk, hvis SF og Enhedslisten trods alt går lidt til regeringen omkring klima - eksempelvis om udvindingen af nye oliefelter i Nordsøen, siger Erik Holstein.

- Til De Radikale ligger det lige til højrebenet at få sparket lidt til Sjælsmark, fortsætter han og henviser til, at De Radikale har efterspurgt en plan for at få børnefamilierne ud af Udrejsecenter Sjælsmark.

Sideløbende forhandler politikerne om en klimalov, som skal gå forud for de klimahandlingsplaner, der skal bringe Danmark i mål med at reducere drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Spørgetimen giver også Jakob Ellemann-Jensen mulighed for at gentage sin advarsel om at køre rødt sololøb i klimapolitikken.

* Pension til Arne, EU's budget og politiske pressechefer:

Selv om regeringen har sagt, at den først vil fremlægge en model for tidligere tilbagetrækning til foråret, vil Mette Frederiksen formentligt ikke undgå at få spørgsmål om netop det.

- Nu er den skudt til hjørne, og det vil være et drillespørgsmål, men sådan er det med den slags. Dansk Folkeparti vil formentligt forsøge at bore i det, selv om man godt ved, at man ikke kommer det nærmere, siger Hans Engell.

Han forventer desuden, at De Radikale vil spørge ind til statsministerens udtalelser om EU's stigende udgifter til administration, som hun i et interview med Jyllands-Posten kaldte "gak gak".

- De Radikale vil grave i, hvad der egentligt er Mette Frederiksens holdning til fremtidens EU-samarbejde og kommende folkeafstemninger, siger han.

Fra Venstre må statsministeren formentligt forberede sig på spørgsmål om, at Socialdemokratiet i syv ministerier har ansat pressechefer med politiske bånd til partiet.

- Her har venstre fundet et stort tykt kødben, og det vil de blive ved med at gnave i, til der ikke er en trevl tilbage på det, siger Engell.

Spørgetimen med statsministeren finder sted tirsdag eftermiddag klokken 13.