Statsminister kalder det åbenbart og logisk at syrere skal hjem

Danmark har vurderet, at flere områder omkring Syriens hovedstad nu er sikre nok til, at flygtninge kan vende hjem. Og derfor får syrere fra disse områder ophævet deres opholdstilladelse.

Tirsdag spørger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, om hun er enig i, at flygtninge skal sendes tilbage, hvis deres hjemstavn vurderes sikker.

- Jeg deler fuldstændigt analysen. Og jeg mener, at den er lige så logisk, som den er åbenbar.

- Er man flygtning, så er det fordi, man har et beskyttelsesbehov. Og falder det behov bort, fordi man ikke er individuelt forfulgt eller der ikke er generelle forhold, der tilsiger beskyttelse, så skal man selvfølgeligt vende tilbage til det land, man kommer fra, siger statsministeren.

- Og så bruge den pause, den ro og de eventuelle kompetencer, man har opnået i Danmark, til at opbygge sit eget fædreland. Det burde have været grundlaget for dansk flygtningepolitik fra starten.

Danmark er et af de eneste lande, der vurderer, at områder i Syrien er sikre nok til, at flygtninge fra borgerkrigen og de voldsomme overgreb på befolkningen, der er blevet udført, kan vende tilbage.

Og de seneste dage har historie i pressen om enkelte syriske flygtninge, der står til at blive sendt tilbage, sat fokus på sagen.

Danmark samarbejder ikke med Syriens styre under præsident Bashar al-Assad. Derfor kan den faktiske hjemsendelse ikke ske og personer, hvis opholdstilladelse er inddraget, vil skulle sidde i udrejsecentre.

I debatten i Folketinget støtter Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, op om, at syrerne skal hjem.

- Da vi debatterede paradigmeskiftet under den sidste regering, talte vi om en situation som denne her. Hvor der vil være mennesker, der får at vide, at det er på tide at drage hjem.

- Og at så ville der komme fakkeloptog og alle eksemplerne på super velintegrerede flygtninge, der har taget Danmark til sig, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Der kiggede vi på hinanden og sagde: Det må være sådan, at reglerne gælder, og at vi står inde for princippet. Det var vi enige om dengang. Det er vi stadigvæk.