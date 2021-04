Statsminister efter problemer på udrejsecenter: Udspil inden sommer

Under statsministerens spørgetime i Folketingssalen efterspørger både Jakob Ellemann-Jensen (V) og Kristian Thulesen Dahl (DF), hvad statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen vil gøre ved problemerne omkring udrejsecenteret Kærshovedgård uden for Bording i Midtjylland.

Regeringen er ikke kommet nærmere et udspil til et nyt udrejsecenter.

Men de må vente lidt endnu, lyder svaret.

- Der kommer et forslag til et nyt udrejsecenter inden sommeren, siger Mette Frederiksen.

Sådan lød det også fra statsministeren i oktober, da udrejsecenteret ved Bording i Midtjylland var til debat.

Hun peger på, at coronakrisen har forsinket et udspil.

- Jeg skal være helt ærlig og sige, at med den krisehåndtering, vi har været i gang med, er der opgaver, vi ikke har kunnet løse inden for den tidsramme, vi havde forestillet os, siger Mette Frederiksen.

TV 2 har i weekenden gennem tilsendte overvågningsvideoer kunnet afsløre, at maskerede mænd er kommet ud og ind af udrejsecenteret gennem et hul i et hegn.

Allerede da regeringen overtog magten i 2019, var der varslet et nyt udrejsecenter til at erstatte blå bloks planer om et udrejsecenter på øen Lindholm.

Et nyt udrejsecenter skal være med til at løse den utryghed, som naboerne til Udrejsecenter Kærshovedgård oplever, og kriminaliteten i området.

At det ikke er sket endnu, møder hård kritik fra Kristian Thulesen Dahl i Folketingssalen.

Han mener, at Socialdemokratiet har "fedtspillet" siden 2018 uden et konkret forslag til, hvor et nyt udrejsecenter skal være, mens de blå partier foreslog Lindholm.

Mette Frederiksen påpeger, at et udrejsecenter formentlig vil genere de lokale, uanset hvor det bliver placeret:

- Problemet med nogle af de her mennesker er, at de er kriminelle. Så man kan ikke stå i Folketingssalen og påstå, at problemerne løses, fordi man flytter udrejsecenteret. Der var ingen lokal opbakning til Lindholm-projektet.

Hun anerkender samtidig, at der er "nogle alvorlige problemer" omkring Kærshovedgård.