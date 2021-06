Statsminister byder Folkemødet tilbage i amputeret udgave

Det bliver et neddroslet møde for folk og lobbyister, der mødes for første gang, efter at mødet blev aflyst sidste år.

- Vi har haft bekymringer om, hvorvidt det ville være muligt at mødes nu igen. Vi har været bekymret på egne vegne, for der er ikke noget, vi hellere vil end at være værter for tre dages snak, debat og festlighed.

- Vi har som forening også været bekymret på demokratiets vegne, siger bestyrelsesformand for Folkemødet Vibe Klarup i sin velkomst fra hovedscenen i Allinge.

Hun mener, at et år med isolation og nedlukning har sat sine spor på den demokratiske samtale, og derfor glæder hun sig til tre dage med at "lytte, tale, argumentere, debattere og måske skændes lidt."

Også statsminister Mette Frederiksen (S) glæder sig over, at Folkemødet igen er tilbage, selv om det i år er i en amputeret udgave.

- Danmark er næsten helt genåbnet igen, mange flere kan samles til kulturarrangementer, solen skinner, det lysner.

- I dag vil jeg gerne sige en særlig tak til dem, der undervejs i pandemien har kæmpet for dansk kunst og kultur. Mange steder er der stadig udfordringer, siger hun fra hovedscenen.

I år bliver Folkemødet på tre dage i stedet for fire på grund af coronaudbruddet.

Der bliver et indhegnet festivalområde og andre restriktioner, ligesom der vil være færre deltagere og besøgende.

En del foregår i år også online, så folk, der ikke er i Allinge, får mulighed for at følge med hjemme fra sofaen.

Det er præmisserne for Folkemødet 2021, der finder sted på Bornholm fra torsdag til lørdag.

For to år siden var der cirka 65.000 besøgende til den politiske festival, hvis formål er at fremme demokratiet og mindske afstanden mellem magthavere og befolkning. Det besøgstal kommer årets folkemøde slet ikke i nærheden af.