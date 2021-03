Statsminister anede intet om indgreb mod demo ved kinesisk besøg

Den tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) melder pas, da han torsdag præsenteres for 23 år gamle papirer fundet hos politiet. Det sker i Tibetkommissionen, hvor han er den anden regeringsleder, der er indkaldt for at besvare spørgsmål.

Dengang i 1998 skulle regeringslederen mødes med vicepremierminister Li Lanqing. Og i kulissen havde Københavns Politi planlagt en indsats.

"Det er endvidere den strategiske hensigt at begrænse eventuelle forstyrrelser i form af demonstrationer", hedder det i politiets skriftlige plan.

At ordensmagten altså tilsyneladende var parat til at gribe ind mod ytringsfriheden, anede Nyrup intet om, forklarer han.

- Det ligger jo langt udenfor, hvad en statsminister skal interessere sig for, forklarer Poul Nyrup. Han var regeringschef fra 1993 til 2001.

Kommissionen undersøger myndighedernes optræden ved officielle kinesiske besøg. Og dens udspørger, advokat Jakob Lund Poulsen, vil høre, hvordan politiet kan have fået den opfattelse af, hvad opgaven bestod i?

- Det har jeg simpelthen ingen anelse om. Jeg har intet kendskab til procedurer og politiets arbejde, forklarer han.

I 1999 var gæsten fra den voksende stormagt Tang Jiaxuan. Nu skrev politiet, at man skulle "sikre, at eventuelle demonstranter ikke unødigt forulemper den kinesiske udenrigsminister."

- Med al respekt, så har jeg ikke kendskab til den trafik eller måden at tilrettelægge processerne på, siger Poul Nyrup, da han konfronteres med planen.

I årevis har tibetanernes religiøse overhoved, Dalai Lama, været en politisk meget varm kartoffel i en lang række hovedstæder. Mange landes regeringschefer vil ikke løbe risikoen for at træde Kina over tæerne.

Også Poul Nyrup afslog at mødes med Dalai Lama, da han fik muligheden i 1996. I stedet foreslog han først Støttekomiteen for Tibet, at indenrigs- og kirkeministeren, Birte Weiss (S), tog mødet.

- Jeg syntes ikke, det var det rigtige tidspunkt, forklarer Poul Nyrup torsdag Tibetkommissionen.

Efter en del offentlig diskussion ændrede Nyrup opfattelse. Da Sverige og Norge havde stillet deres udenrigsministre til rådighed for et besøg, blev det også sådan i Danmark.