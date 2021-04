To F-16-fly deltager mandag i markeringen af 75-årsdagen for befrielsen af Bornholm. Det sker, når kampflyene overflyver Bornholm og Christiansø. (Arkivfoto).

Statsminister ærer faldne bornholmere på befrielsesdagen

75-året for Bornholms befrielse markeres med kransenedlægning til ære for faldne bornholmere.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er mandag på Bornholm for at markere, at det er 75 år siden, øen blev befriet fra besættelsesstyrker.

Ligesom det øvrige Danmark blev Bornholm besat af tyskerne i 1940.

Men i modsætning til det øvrige Danmark kom befrielsen ikke 4. maj 1945.

Den tyske kommandant på Bornholm nægtede at kapitulere til russerne.

Derfor blev både Rønne og Nexø udsat for russiske bombardementer 7. og 8. maj 1945.

Herefter overgav tyskerne sig til de russiske styrker, som tog kontrol med øen.

Først 11 måneder senere - 5. april 1946 - blev øen fri for besættelsesstyrkerne.

Statsministeren har deltaget ved en kranselægning ved et mindesmærke for de ti bornholmere, der blev dræbt ved det russiske bombardement 7. maj 1945.

Med ved højtideligheden ved rådhuset i Rønne er borgmester Thomas Thors (S) samt Ruslands ambassadør i Danmark Vladimir Barbin.

Mandag over middag overflyver to F-16-fly Bornholm og Christiansø som en hilsen til bornholmerne på befrielsesdagen.

Flyene kommer ind fra nord "så lavt som vejret og reglerne tillader det", skriver Flyvevåbnet på dets Facebook-side.

De vil efter planen kunne observeres på himlen fra klokken 12.16 over Rønne Lufthavn. Herefter passerer de Dueodde, Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge Sandvig og Christiansø.

4. maj sidste år var F-16-flyene ligeledes på vingerne over det øvrige Danmark i forbindelse med 75-årsdagen for befrielsen.

Mette Frederiksen har under sit besøg på Bornholm også deltaget i en byvandring i Rønne.

Flere hundrede ejendomme i byen blev skadet under de russiske bombardementer i 1946.

Statsministeren skal senere mandag mødes med nogle af de bornholmere, der husker besættelsestiden.