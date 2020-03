Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde klokken 15

Flere gange har statsministerens pressemøde nemlig været scenen for de største beslutninger i myndighedernes forsøg på at dæmpe udbredelsen af corona i Danmark.

Mandag holder Mette Frederiksen igen pressemøde i Statsministeriet. Det sker klokken 15.00.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvad statsministeren kan forventes at sige på pressemødet. Pressemødet kommer, efter at partilederne mandag klokken 12.00 har fået en orientering.

Det er flere gange tidligere sket, forud for at Mette Frederiksen er kommet med afgørende meddelelser. Eksempelvis om lukning af skoler, grænser og indførelse af forsamlingsforbud.

Denne gang har der været spekuleret i, om statsministeren måske vil forlænge nedlukningen af Danmark. Den står ellers til at udløbe i næste uge den 30. marts.

Flere eksperter har peget på, at man bør forlænge, fordi antallet af smittende og indlagte fortsat stiger.

Mandag har der desuden været tiltagende fokus på myndighedernes teststrategi og indkøb af testudstyr.

Seneste har Berlingske skrevet, at sundhedsmyndighederne har afvist tilbud om at købe testkit fra Sydkorea. Samtidig melder regioner nu om mangel på testkit til at teste sundhedspersonale.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har i mail til Folketingets sundhedsordførere beklaget forløbet på vegne af sundhedsmyndighederne:

- Flere af jer har sikkert læst i Berlingske Tidende her til aften, at de danske sundhedsmyndigheder er blevet kontaktet af sydkoreanske embedsmænd, som har tilbudt at sælge testkit til Covid-19 fra sydkoreanske leverandører, starter mailen fra Magnus Heunicke (S), som Ritzau er i besiddelse.

- Beklageligvis har de danske sundhedsmyndigheder ikke i tilstrækkelig grad fulgt op på henvendelsen fra de sydkoreanske embedsmænd. Ministeriet er ved at afklare det præcise forløb, men mit ministerium har allerede her til aften rakt ud til den sydkoreanske ambassade i København med henblik på i morgen tidlig at genetablere en kontakt om muligt køb af testkit fra de sydkoreanske leverandører, skriver han.

Mailen er sendt, efter at Berlingske søndag aften bragte historien. Her skriver avisen, at en sydkoreansk embedsmand for to uger siden henvendte sig til de danske myndigheder med et tilbud om at købe testkit.

I mailen, som er adresseret til "følgegruppen til Covid-19", skriver Magnus Heunicke desuden, at ordførerne snarest muligt vil få en skriftlig orientering om forløbet.

Dermed kan teststrategien og myndighedernes håndtering af indkøb af udstyr også blive et tema på pressemødet.