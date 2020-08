Statsminister: For mange med ikke-vestlig baggrund er smittede

Statsminister Mette Frederiksen satte på lørdagens pressemøde om coronavirus i Danmark fokus på det problem, at en stor del af de, som er smittet med Covid-19, er personer, som har en ikke-vestlig baggrund.

- Der har været diskussioner om, hvorvidt man overhovedet kan tage den her diskussion. Der er mit klare svar: Ja.

- Vi skal selvfølgelig tale om det her på en ordentlig måde. Men tallene skal frem, fordi det er den eneste måde, hvorpå myndighederne kan bekæmpe coronaen, sagde statsministeren som samtidig understregede, at ingen i Danmark har kunnet undgå at høre og forstå, at man skal beskytte sig mod coronavirus.

Diskussionen om, hvorvidt ikke-vestlige indbyggere har forstået alvorligheden i coronakrisen er ellers opstået på bagkant af den situation, hvor der er sket markant store smittestigninger blandt østeuropæiske slagteriarbejdere i Ringsted og blandt somaliere i Århus.

Statsministeren nævnte videre, at selvfølgelig skal forklaringerne om, hvorfor det netop er disse grupper, der bliver ramt, også med.

- Det kan skyldes, at mange bor tæt sammen eller at mange arbejder som f.eks. chauffører, kassemedarbejder eller sosu-medarbejdere, hvor det er nemt at blive smittet, sagde hun.

- Men det ændrer ikke ved, at alle bliver nødt til at høre efter, hvad myndighederne siger, understregede statsminister Mette Frederiksen.