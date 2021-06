Statsminister: Der må ikke ske overvågning af allierede

Det siger hun på et kort pressemøde i forbindelse med afslutningsdebatten i Folketinget.

Den internationale forargelse er stor, men statsminister Mette Frederiksen (S) mener ikke, at der er behov for at genoprette forholdet til allierede efter spionsag.

Det er kommet frem, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA spionerer mod allierede gennem kabler til internet, der løber gennem Danmark.

- Jeg kommenterer ikke historier om efterretningsarbejdet, der fremkommer via medierne, det siger sig selv.

- Der må ikke forekomme en systematisk overvågning af allierede, siger statsministeren kort.

På spørgsmålet om, hvad statsministeren vil gøre for at genoprette forholdet til allierede udsat for spionage, svarer hun:

- Jeg tror ikke, det er korrekt fremstillet, at der er behov for at genoprette forholdet til Frankrig eller Tyskland. Vi har en løbende dialog, det har vi også på efterretningsområdet.

Både Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og den svenske statsminister, Stefan Löfven, har udtalt, at de forventer en forklaring.

Det er Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der har givet tilladelse til, at USA kunne bruge de danske internetkabler. Det har Information tidligere afsløret.

For nylig afslørede DR Nyheder og internationale medier, at vestlige allierede har været mål for spionagen. Dermed er sagen på ny blusset op.

Det er uvist, om der fortsat foregår overvågning af allierede. Sagen er beskrevet i en intern rapport fra FE i 2015.

Sagen er omdrejningspunktet i den sag, der sidste år sendte rystelser gennem FE og Forsvarsministeriet og førte til hjemsendelse af efterretningstjenestens ledelse.

Forargelsen har udadtil været stor blandt internationale ledere, men nogle eksperter og iagttagere er ikke overraskede over, at spionagen finder sted, selv om det er mod allierede.

Derfor forventer de, at den internationale kritik vil falde til ro, selv om det er en alvorlig sag.

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har beskrevet samarbejdet i detaljer og sagt, at skiftende danske regeringer har kendt til samarbejdet.

Det blev i 2013 afsløret, at USA aflyttede den tyske forbundskanslers telefon og med hende en række andre internationale toppolitikere, hvilket vakte stor opsigt.

Det førte til, at Merkel smed den amerikanske spionchef i Tyskland ud af landet og afskedigede en række tyske efterretningsfolk.