Statsadvokat kræver fængsel til Rasmus Paludan

Lederen af Stram Kurs skal igen for retten i en straffesag om blandt andet racisme. Retten i Næstved skal afgøre, om Rasmus Paludan er skyldig i 14 forskellige forhold i et nyt anklageskrift, skriver Berlingske.

De omfatter både udtalelser og voldsomme handlinger. Således skal Rasmus Paludan ifølge tiltalen have bragt en anden persons liv i fare ved en episode i Sorø i januar sidste år.

En person lå på hans bils køler, mens han gassede kraftigt op og accelererede, hævdes det ifølge Berlingske.

Statsadvokaten i København har rejst tiltalen, og kravet er ikke bare fængselsstraf.

Rasmus Paludan er advokat, og anklagemyndigheden vil have ham frakendt retten til at have med straffesager og sager om fri proces at gøre i en periode.