Statsadvokat har stoppet efterforskning af dødsfald i celle

Lørdag den 10. november 2018 modtog Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) underretning om, at en 18-årig mand var fundet livløs i detentionen. Manden var blevet bragt til detentionen af politiet efter noget uorden i København, lød det.

Ingen bliver stillet strafferetligt til ansvar for, at en 18-årig mand for to år siden mistede livet i en detentionscelle i København. Det oplyser Statsadvokaten i København til Ritzau tirsdag.

Den livløse mand blev bragt til Rigshospitalet, hvor han blev erklæret død.

Statsadvokaten oplyser ikke, hvad dødsårsagen var.

Når personer dør i politiets varetægt, skal sagen efterforskes af DUP, som laver en redegørelse på baggrund af efterforskningen. Den redegørelse overgives så til Statsadvokaten i København eller Viborg, som træffer afgørelse i sagen.

Det er statsadvokaten, der bestemmer, om der skal rejses tiltale - altså føres straffesag ved retten - mod nogen.

I sagen fra København har Statsadvokaten truffet beslutning om, at efterforskningen i sagen skal indstilles. Det kan ske, når der ikke er "grundlag for at fortsætte en påbegyndt efterforskning", som det hedder i retsplejeloven.

Af det kan man udlede, at der ikke har været rejst sigtelse mod nogen i sagen. I så fald skulle der nemlig have været truffet afgørelse efter en anden bestemmelse, hvis man ønskede at lade sagen falde.

En sigtelse rejses, når politiet - eller i dette tilfælde DUP - bliver så konkret i sin mistanke mod en bestemt person, at der iværksættes egentlige efterforskningsskridt.

Men når der efter anklagemyndighedens opfattelse ikke er grundlag for at rejse en sigtelse, kan sagen sluttes med, at efterforskningen indstilles, som det er sket i sagen fra København.

Afgørelsen om at indstille efterforskningen har i øvrigt været en tur forbi Rigsadvokaten. I første omgang blev der nemlig klaget over Statsadvokaten i Københavns afgørelse i sagen.

Rigsadvokaten oplyste i august, at man havde tiltrådt Statsadvokatens afgørelse, men oplyste altså dengang ikke, hvad afgørelsen var.

Ritzau henvendte sig derfor 5. august til Statsadvokaten, som valgte at behandle henvendelsen som en anmodning om aktindsigt. 19. august udarbejde Statsadvokaten et svar til Ritzau, men ved en fejl blev svaret aldrig sendt.

Statsadvokaten har beklaget fejlen.