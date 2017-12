Statsadvokat dropper at anke sag om køb af polsk baby

Anklagemyndigheden vil ikke anke dommen, hvor et ægtepar i sidste uge blev frifundet for brud på adoptionsloven.

Anklageren Rikke Brændgaard Nielsen havde krævet, at parret blandt andet blev dømt for brud på adoptionsloven.

Men det afviste byretten, da retten ikke mente, at der var tale om et rugemorsforhold, hvor man køber en kvinde til at føde et barn.

Statsadvokaten vurderer, at landsretten vil komme frem til samme afgørelse som byretten. Derfor bliver sagen ikke anket.

- Selv om der har været penge mellem den polske mor og det danske par, har moren overdraget barnet frivilligt. Derfor er der ikke tale om en børnebortførelse.

- Der kan heller ikke rejses tiltale mod parret for menneskehandel, fordi barnet ikke er købt med henblik på eksempelvis seksuelle overgreb, siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen i pressemeddelelsen.

Parret blev af Retten i Sønderborg idømt en straf på 20 dages betinget fængsel med vilkår om 40 timers samfundstjeneste for at have givet urigtige oplysninger.

Det var i 2014, at det barnløse ægtepar købte drengen af moren for 750 euro, svarende til 5500 kroner.

Parret havde uden held prøvet at få et barn i flere år.

Kvinden har erkendt, at hun gav urigtige oplysninger til det offentlige om barnet, for at barnet kunne få et dansk personnummer.

- Vi tænkte ikke på konsekvenserne af det, vi gjorde, men bare på, at nu havde vi fået det barn, vi havde ventet på i næsten otte år, sagde kvinden i retten.