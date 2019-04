Statsadvokat anker dom i Vejen-sagen om overgreb

De er anklaget for overgreb på parrets fire børn. Retten i Esbjerg frifandt kvinden for alle forhold, mens manden blev fundet skyldig i et enkelt forhold, som handler om overgreb på en steddatter.

Ved dommen, der blev afsagt 5. april, blev manden idømt fængsel i fire år. Men han blev frifundet for 16 andre påståede forbrydelser i anklageskriftet.

Statsadvokat Kirsten Dyrman siger, at man anker i fuldt omfang.

- Der er tale om en meget alvorlig sag om seksuelle krænkelser mod børn og stedbørn, hvor byrettens dommere og nævninger i en række af forholdene har været uenige om bevisresultatet, siger hun til TV Syd.

- Det er fortsat vores opfattelse, at der er det fornødne bevisgrundlag, og derfor vil vi have landsretten til at se på sagen, siger Kirsten Dyrman.

Under sagen i byretten fortalte fire børn om en hverdag præget af vold og seksuelle overgreb begået af forældrene og farens bekendte.

Men i begrundelsen for at frifinde i meget vidt omfang noterede byretten, at børnene havde afgivet forskellige forklaringer om, hvad de havde været udsat for.

Derimod fandt retten forklaringen fra en i dag 34-årig kvinde meget troværdig. Hun fortalte om overgreb, som skete, da hun var seks år. Og det blev manden altså dømt for.

Hele vejen igennem har de tiltalte nægtet sig skyldige. Ved dommen sagde kvindens forsvarer, advokat Jørgen Iversen, at han på vegne af sin klient ville rejse et større erstatningskrav. Det skyldes, at såvel manden som kvinden har været varetægtsfængslet i godt halvandet år.

Den 63-årige mand modtog afgørelsen på fængsel i fire år.

- Vi havde håbet på en frifindelse. Det var lige før, det lykkedes. Ud fra en pragmatisk løsning, så modtager vi dommen, sagde hans forsvarer, advokat Allan Sørensen.

Men med statsadvokatens beslutning er det sidste ord altså ikke sagt.