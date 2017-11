Statsadvokat afgør først Tibetsag til februar

Statsadvokaten i København oplyser, at man først til februar beslutter, om to politiledere skal anklages for at have ført en dommer bag lyset.

En sag om politiets indgreb mod folks ytringsfrihed ved et kinesisk statsbesøg og om vildledning af Folketinget trækker nu yderligere i langdrag.

- Jeg har lagt en tidsplan, der skulle sikre, at vi er klar med en afgørelse i starten af februar, siger vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich.

Advokat Anders Nemèth, der forsvarer en af politilederne, ønsker ikke at kommentere meldingen.

Det var i april i år, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) afleverede resultatet af sin efterforskning af Tibetsagen til Statsadvokaten i København.

Undervejs var i alt 24 personer potentielt mistænkte i efterforskningen, har DUP tidligere oplyst.

"Tag flaget fra dem, kom!", lød en ordre på politiets radio, da betjente tog tibetanske flag fra borgere under et statsbesøg af den daværende kinesiske præsident, Hu Jintao, i 2012.

Men undersøgelsen har også handlet om, hvorvidt der blev begået magtmisbrug eller pligtforsømmelse i forbindelse med, at politiet gav Justitsministeriet og Folketinget forkerte oplysninger.

Dette var dog forældet, mente DUP, der i stedet zoomede ind på en vicepolitiinspektør og en politikommissær. De blev sigtet for falsk forklaring, da de tilbage i 2013 i Københavns Byret vidnede om politiets indsats.

Sigtelsen blev rejst i oktober sidste år, men Statsadvokaten i København har altså brug for yderligere tid, før det afgøres, om de to skal tiltales og stilles for retten.

- Det er en meget omfattende sag, der ikke kun handler om de to politiledere, men om en række andre personer også. Der er flere juridiske problemstillinger, vi skal undersøge, udtalte vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich i oktober.

Den nye melding betyder, at den strafferetlige side af sagen vil blive overhalet af Tibetkommissionen, der ventes at offentliggøre sin beretning i december.

En dommer, en advokat og en professor skal svare på, hvordan politiet fik ideen om at hindre folk i at give deres meninger til kende.

Afhøringer tyder på, at PET spillede en vigtig rolle, og at kineserne havde lagt et betydeligt pres på Danmark. Desuden vil kommissionen, der også har set på kinesiske besøg i 2013 og 2014, vurdere politiets fejlagtige oplysninger til Folketinget.